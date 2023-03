Geral Deputado norte-americano filho de brasileiros, George Santos é investigado por venda de megaiate de 100 milhões de reais; saiba como é a embarcação

Por Redação O Sul | 16 de março de 2023

O republicano foi intermediário da transação realizada durante o período eleitoral do ano passado. (Foto: Reprodução)

O congressista americano George Santos, que é filho de brasileiros, tornou-se alvo do FBI (a polícia federal dos EUA) devido a venda de um megaiate no valor de US$ 19 milhões (equivalente a R$ 100,4 milhões). O republicano foi intermediário da transação realizada durante o período eleitoral do ano passado e fechada entre dois empresários que doaram dinheiro para sua campanha.

Originalmente chamado de “Namastê”, o megaiate pertencia a empresária Mayra Ruiz, uma eleitora de Miami que faz doações para o partido Republicano. Com a ajuda de Santos, ela vendeu o veículo de luxo para Raymond Tantillo, um revendedor de automóveis de Long Island, que rebatizou a embarcação com o nome de “Neverland”.

O megaiate a motor tem 43 metros de comprimento e foi construído pela Overmarine, na Itália. Seu interior foi projetado pelo designer italiano Alberto Mancini e ela foi entregue ao primeiro proprietário em agosto de 2016.

A embarcação tem capacidade para acomodar dez pessoas em cinco suítes, além de sete tripulantes a bordo. A suíte master está localizada no convés principal e possui um escritório privativo.

O Neverland também conta com uma piscina de borda infinita, uma cascata e um chuveiro ao ar livre. Há ainda um sky lounge com televisão, bar e uma mesa de jogo. O terraço tem um outro bar, churrasqueira, jacuzzi e espreguiçadeiras.

Investigação

A venda do um iate de luxo intermediada pelo parlamentar republicano George Santos chamou a atenção das autoridades dos Estados Unidos que investigam as finanças da campanha do congressista. O negócio foi fechado por dois doadores ricos que bancaram a corrida eleitoral do americano filho de brasileiros.

A transação, que não havia sido relatada anteriormente, é mais uma pista que está sendo perseguida pelo FBI, pelo procurador dos EUA no Brooklyn e pelo promotor distrital do condado de Nassau.

Tantillo comprou o barco de Mayra com a ajuda de Santos. O congressista, ainda candidato na época, negociou o pagamento – US$ 12,25 milhões à vista, com mais US$ 6,5 milhões em parcelas – e orientou os dois sobre a logística de entrega do iate. A transação ocorreu algumas semanas antes de sua eleição, em novembro.

Não está claro se a transação violou alguma lei. Vários especialistas em direito eleitoral disseram que, se a venda foi projetada para injetar dinheiro na campanha de Santos, pode ter violado a lei federal que rege os limites das contribuições. Também poderia ser ilegal se Santos vinculasse qualquer comissão que recebesse na venda a doações anteriores ou futuras.

Mas mesmo que Santos não tenha infringido nenhuma lei, o acordo serve como mais uma evidência de que o congressista usou a campanha não apenas para ganhar votos, mas também como um exercício de networking para se aproximar de doadores ricos e enriquecer-se com esses contatos.

Santos negou irregularidades. Joe Murray, um advogado que representa o congressista em possíveis questões criminais, se recusou a comentar, assim como porta-vozes do FBI, do escritório do procurador dos Estados Unidos no Brooklyn e do promotor distrital do condado de Nassau, que está trabalhando com autoridades federais em a investigação. As informações são do jornal O Globo e de agências internacionais de notícias.

