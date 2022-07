Leandro Mazzini Deputado perde Porsche

Por Leandro Mazzini | 27 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Izânio Façanha (charge)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O deputado federal Luís Miranda (UB), que mudou seu título eleitoral para São Paulo e tentará a reeleição, tem seus motivos para esquecer o Distrito Federal. Ele acaba de ser executado judicialmente em dois processos. Num deles, a Justiça determinou a apreensão de um Porsche Cayenne e o pagamento de R$ 130 mil. Segundo a proprietária (o veículo ainda está em nome dela), Miranda levou o carro após assinar o contrato em 2020 e não pagou o sinal. Em outra ação, um grupo imobiliário da capital cobra mais de R$ 27 mil por aluguéis de duas salas num edifício em Taguatinga, também não pagos por um amigo de Miranda, que ficou como fiador. À Coluna, Miranda se diz vítima de armação eleitoral, que pagou o valor do carro a terceiros indicados pela então proprietária, que tem recibos e que faria ontem um boletim de ocorrência na delegacia pedindo prisão dos requerentes na ação. Também garante que o Porsche não é mais dele e está com uma advogada, por pagamento de honorários.

Turma da direita

Os bolsonaristas montaram um time para rodar cidades em campanha para Bolsonaro. Realizaram na segunda-feira o 1º Encontro de Homens e Mulheres de Direita da Baixada Fluminense, em Duque de Caxias. Entre os palestrantes, o deputado federal Daniel Silveira, indultado de condenação pelo presidente;, o delegado federal aposentado Antonio Rayol – que se desfiliou da ADPF, crítica do presidente –; e o ex-chefe da ABIN Alexandre Ramagem

Sucessão no STM

Pelas movimentações internas, tudo indica que o sucessor do General de Exército Luis Carlos Mattos na presidência do Superior Tribunal Militar, General Lúcio Mário de Barros Góes, será alinhado ao presidente Bolsonaro, como o atual que deixa o cargo em sessão hoje. Mattos se aposenta compulsoriamente por completar 75 anos.

Celulose em alta

Um exemplo de como a guerra da Rússia na Ucrânia mexe também com o mercado brasileiro. Com restrições do setor de celulose no mercado global, cresceu a demanda pelo insumo aqui. No 1º semestre, o consumo de energia no setor de madeira, papel e celulose foi de 1.572 megawatts em média ( + 17,6% em relação ao mesmo período de 2021). A alta foi quase toda puxada pela classe de fabricação de celulose e outras pastas para produção de papel, que mais do que quadruplicou sua demanda no período.

Base curricular

Faltam oito municípios, e uma capital, para o Brasil atingir 100% de currículos alinhados à Base Nacional Comum Curricular. O País possui 5.568 redes municipais, que contabilizam um total de 22,5 milhões de estudantes. O levantamento é feito pelo Movimento Pela Base, que monitora a implementação de qualidade da BNCC e do Novo Ensino Médio.

Ajuda aos nativos

As fortes chuvas que atingiram Alagoas no início de julho deixaram as comunidades indígenas Aconã e Xucuru-Kariri ilhadas. A Defensoria Pública da União recomendou que o Governo do Estado adote medidas assistenciais e garanta alimentação, água, saúde e transporte para os indígenas.

Colaboraram Walmor Parente, Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha (charge)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Leandro Mazzini