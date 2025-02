Colunistas Deputado Ronaldo Nogueira insiste em auditoria da dívida do estado com a União

Por Flavio Pereira | 27 de fevereiro de 2025

Ex-ministro do Trabalho, o deputado federal Ronaldo Nogueira insiste em uma auditoria da dívida com a União Foto: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Ex-ministro do Trabalho, o deputado federal Ronaldo Nogueira (Republicanos) retomou esta semana o tema da dívida do Rio Grande do Sul com a União. O deputado trouxe o tema à tribuna da Câmara dos Deputados.

Para Ronaldo Nogueira, “este é um tema crucial, pois impacta no planejamento do futuro do Rio Grande do Sul e compromete o presente e as futuras gerações”.

O deputado lembra que “boa parte da dívida do estado tem origem na década de 1990”. Explica que “naquela época o estado devia cerca de R$ 9,4 bilhões e fez um contrato com a União em 1998 para o parcelamento do valor, que foi pago mês a mês”.

O fato preocupante, segundo Ronaldo Nogueira, é que mesmo tendo pago mês a mês as parcelas da dívida, desde 1998, esta dívida ao invés de diminuir aumentou ao patamar impagável, representando 188% da receita corrente líquida.”

Para ele, “não resta outra alternativa, senão uma auditoria nesta dívida, embora saibamos dos entraves jurídicos e políticos que cercam uma proposta desta ordem”.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Deputado Ronaldo Nogueira insiste em auditoria da dívida do estado com a União

2025-02-27