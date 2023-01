Porto Alegre Deputado Tiago Simon presidirá a Fundação de Assistência Social e Cidadania

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2023

Parlamentar do MDB assumirá o cargo em fevereiro. (Foto: Arquivo/AL-RS)

O deputado estadual Tiago Simon (MDB), 53 anos, foi anunciado como futuro presidente da Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), de Porto Alegre, a partir de fevereiro. Ele substituirá André Flores Coronel (no cargo desde agosto do ano passado), no âmbito de uma reformulação promovida pela prefeitura e que também atinge outras pastas.

Também no início do mês que vem, César Emílio Sulzbach será empossado titular-adjunto da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Procurador concursado do Município em 1992, ele lidera a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento ao Coronavírus desde março do ano passado.

Já o atual adjunto (desde dezembro de 2021), Richard dos Santos Dias, exercerá o mesmo cargo na Secretaria de Administração e Patrimônio Público (SMAP). Ele foi chamado para assumir vaga aberta por Jorge Alberto Hias, que deixa a administração municipal.

De acordo com a prefeitura, essa “dança das cadeiras” dá sequência a modificações deflagradas no dia 2 de janeiro, quando o vereador Cezar Schirmer (MDB) retornou à esfera municipal como titular da Secretaria de Planejamento e Assuntos Estratégicos (SMPae).

Com a palavra…

Os anúncios foram feitos nesta sexta-feira (13), durante a primeira reunião de 2023 entre Sebastião Melo, seu vice Ricardo Gomes e o secretariado municipal. O chefe do Executivo garantiu que as mudanças não têm a ver com competência:

“Essas mudanças fazem parte da gestão e da política. Todas são feitas com diálogo e respeito. Agradeço aos colegas que trabalharam com tamanha dedicação para nos ajudar a melhorar a cidade e as vidas de quem mais precisa.”

(Marcello Campos)

