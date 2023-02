Colunistas Deputados criam frentes para defesa do conservadorismo e da liberdade

Por Redação O Sul | 25 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Deputado Marcus Vinicius (PP): Frentes Parlamentares para defender conservadorismo e liberdade. (Foto: Arquivo)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Um grupo de deputados estaduais vem se movimentando para a criação de pelo menos duas frentes parlamentares reunindo conservadores, e defensores da liberdade. Até agora, já existem em formação a Frente Parlamentar do Conservadorismo, e a Frente Parlamentar da Liberdade. Esta poderá tornar-se Frente da Liberdade Econômica. O deputado Marcus Vinicius (PP), ex prefeito e presidente da Famurs (Federação das Associações de Municípios do RS), revela que participa dos dois grupos, assim como vários outros deputados, e comentou com o colunista que “as propostas são válidas, reunindo parlamentares com convicções semelhantes sobre temas importantes”. Na próxima terça-feira, o grupo pretende acertar detalhes finais quanto à denominação oficial das duas frentes, seus objetivos e a data de instalação oficial. Rodrigo Lorenzoni (PL), Felipe Camozatto Novo), Gustavo Victorino e Capitão Martin (Republicanos), e o Professor Claudio Branchieri (Podemos) são alguns dos deputados que se mobilizam pela instalação das Frentes.

Governador gaúcho reúne base política na segunda-feira

Os deputados das bancadas que formam a base de apoio do governo do estado na Assembleia Legislativa têm uma reunião marcada para a próxima segunda-feira, 17h, no Galpão Crioulo do Piratini. Duas pautas fazem parte do encontro, uma oficial e outra não-oficial. A oficial: proposta de reajuste para o magistério, de 9,45% para os professores estaduais, que permitirá a todos os professores receberem o mínimo de R$ 4,4 mil por 40 horas semanais, dentro do piso nacional. O outro tema, será o alinhamento da base para impedir o número minimo de 19 assinaturas no requerimento de formação da CPI da Corsan,no legislativo.

Desmatamento do governo Lula na Amazônia é o maior da história

A ativista ambiental Greta Thunberg deve estar chocada com o governo Lula, que contabiliza um recorde, pelo qual não tem como culpar o antecessor, Jair Bolsonaro: o mês de fevereiro ainda não acabou, mas alertas de desmate na Amazônia batem recorde histórico para o mês. Dados divulgados nesta sexta-feira (24) pelo Inpe, o Instituto de Pesquisas Espaciais apontam que 209 km² foram desmatados até o dia 17 de fevereiro,a maior marca para o mês em toda a série histórica, iniciada em 2015. O Inpe disponibiliza às sextas-feiras os dados da semana anterior. Os números do mês de fevereiro ainda podem priorar, pois estarão fechados apenas na próxima semana, em 3 de março.

A vaga catarinense do BRDE

O governador de Santa Catarina, Jorginho Melo (PL) deverá tocar o diretor do BRDE indicado pelo estado. O advogado Guilherme Colombo, marido da deputada Federal, Júlia Zanatta (PL/SC), pode assumir a vaga na diretoria do Banco Regional do Desenvolvimento Econômico – BRDE, ocupada atualmente pelo ex-governador, Eduardo Pinho Moreira. O banco atua nos três estados do Sul – Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul – e no Mato Grosso do Sul. O ex-governador Ranolfo Vieira Júnior deverá ser indicado para a vaga do Rio Grande do Sul.

Deputado federal Carlos Gomes poderá ser secretário estadual

Ainda em tratativas com a bancada do Republicanos – 5 deputados – o governador Eduardo Leite poderá confirmar o nome do presidente estadual do partido,o deputado federal Carlos Gomes para o primeiro escalão. A secretaria ainda não está definida. O governo dispõe da possibilidade de constituir três secretarias extraordinárias. Como até agora, constituiu a Secretaria Extraordinária de Inclusão Digital e Apoio às Políticas de Equidade, sob o comando de Lisiane Lemos, ainda restam duas secretarias extraordinárias que podem ser criadas. Uma delas ficaria com o deputado do Republicanos. A confirmação de Carlos Gomes depende do desfecho na escolha do novo coordenador da bancada federal gaucha em Brasília. Carlos Gomes e Dionilso Marcon (PT) disputarão a indicação em março, mas o favoritismo é do deputado petista.

Deltan pede investigação sobre desvio de verba eleitoral da ministra de Lula

Diante do silêncio geral, o deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR) requereu ao Ministério Público do Rio de Janeiro, que apure denúncias contra a ministra do Turismo do governo Lula, Daniela Carneiro. Ela é acusada de desvios de mais de R$1 milhão do fundo eleitoral, além de atos de improbidade para beneficiar gráficas fantasmas que não existem nos endereços informados à Justiça Eleitoral. Daniela Carneiro é esposa do prefeito de Belford Roxo (RJ), Wagner Carneiro, o “Waguinho”, e sua campanha foi ostensivamente apoiada por milicianos da Baixada fluminense.

Deputados sem partido

A lista dos deputados eleitos para a 56ª. legislatura disponibilizada no site da Assembleia Legislativa gaúcha menciona apenas o nome e email de cada parlamentar. Os gestores do site oficial esqueceram de informar o partido pelo qual cada deputado foi eleito.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/deputados-criam-frentes-para-defesa-do-conservadorismo-e-da-liberdade/

Deputados criam frentes para defesa do conservadorismo e da liberdade