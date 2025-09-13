Brasil Deputados dos Estados Unidos chamam Bolsonaro de golpista e apelam a Trump pelo fim do tarifaço

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2025



Três deputados norte-americanos do Partido Democrata divulgaram uma carta na qual solicitam que o presidente Donald Trump revogue as sanções impostas ao Brasil. Eles também elogiaram o julgamento no Supremo Tribunal Federal que condenou ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais sete pessoas por tentativa de golpe de Estado.

“O fato de Trump ter travado uma guerra comercial para defender seu colega golpista não apenas rompeu as relações EUA-Brasil, como foi feito às custas das famílias americanas impactadas pelo que são, na prática, impostos”, dizem os deputados, em referência ao tarifaço de 50% sobre a importação de diversos produtos brasileiros.

“O sistema Judiciário brasileiro concluiu o processo criminal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e o considerou culpado de planejar um golpe para anular os resultados das eleições presidenciais de 2022, e os Estados Unidos devem apoiar o povo brasileiro enquanto este começa a superar essa ameaça à sua democracia. Esse caminho, no entanto, foi minado pelos esforços do governo Trump para interferir nas instituições democráticas brasileiras impondo uma tarifa ilegal de 50% ao País para manipular esse processo judicial.

O fato de Trump ter travado uma guerra comercial para defender seu colega golpista não apenas rompeu as relações EUA-Brasil, como foi feito às custas das famílias americanas impactadas pelo que são, na prática, impostos. Os interesses econômicos e de segurança nacional americanos sofreram danos colaterais, à medida que o Brasil exporta cada vez mais seus produtos para a China em detrimento dos Estados Unidos.

Apelamos a Trump para que encerre imediatamente seus esforços para minar a democracia brasileira e ponha fim a essas tarifas ilegais que impactam a economia americana. Só então poderemos trabalhar para reconstruir esta parceria crucial”.

Pesquisa Datafolha: 50% apoiam prisão de Bolsonaro; 43% são contrários

Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (13) mostra que 50% dos entrevistados se posicionaram a favor da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, enquanto 43% dos ouvidos se manifestaram contra. Outros 7% não souberam responder.

O instituto ouviu 2.005 eleitores entre a segunda-feira (8) e terça-feira (9) desta semana, em 113 cidades do país. A margem de erro do levantamento é de dois pontos para mais ou para menos.

Nesta quinta-feira (11), a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a pena de 27 anos e três meses, em regime inicial fechado, para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pela trama golpista. O julgamento começou na segunda-feira (8).

