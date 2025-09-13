Sábado, 13 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Brasil Deputados dos Estados Unidos chamam Bolsonaro de golpista e apelam a Trump pelo fim do tarifaço

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

“O fato de Trump ter travado uma guerra comercial para defender seu colega golpista não apenas rompeu as relações EUA-Brasil, como foi feito às custas das famílias americanas impactadas pelo que são, na prática, impostos”. (Foto: Reprodução)

Três deputados norte-americanos do Partido Democrata divulgaram uma carta na qual solicitam que o presidente Donald Trump revogue as sanções impostas ao Brasil. Eles também elogiaram o julgamento no Supremo Tribunal Federal que condenou ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais sete pessoas por tentativa de golpe de Estado.

“O fato de Trump ter travado uma guerra comercial para defender seu colega golpista não apenas rompeu as relações EUA-Brasil, como foi feito às custas das famílias americanas impactadas pelo que são, na prática, impostos”, dizem os deputados, em referência ao tarifaço de 50% sobre a importação de diversos produtos brasileiros.

“O sistema Judiciário brasileiro concluiu o processo criminal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e o considerou culpado de planejar um golpe para anular os resultados das eleições presidenciais de 2022, e os Estados Unidos devem apoiar o povo  brasileiro enquanto este começa a superar essa ameaça à sua democracia. Esse caminho, no entanto, foi minado pelos esforços do governo Trump para interferir nas instituições democráticas brasileiras impondo uma tarifa ilegal de 50% ao País para manipular esse processo judicial.

O fato de Trump ter travado uma guerra comercial para defender seu colega golpista não apenas rompeu as relações EUA-Brasil, como foi feito às custas das famílias americanas impactadas pelo que são, na prática, impostos. Os interesses econômicos e de segurança nacional americanos sofreram danos colaterais, à medida que o Brasil exporta cada vez mais seus produtos para a China em detrimento dos Estados Unidos.

Apelamos a Trump para que encerre imediatamente seus esforços para minar a democracia brasileira e ponha fim a essas tarifas ilegais que impactam a economia americana. Só então poderemos trabalhar para reconstruir esta parceria crucial”.

Pesquisa Datafolha: 50% apoiam prisão de Bolsonaro; 43% são contrários

Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (13) mostra que 50% dos entrevistados se posicionaram a favor da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, enquanto 43% dos ouvidos se manifestaram contra. Outros 7% não souberam responder.

O instituto ouviu 2.005 eleitores entre a segunda-feira (8) e terça-feira (9) desta semana, em 113 cidades do país. A margem de erro do levantamento é de dois pontos para mais ou para menos.

Nesta quinta-feira (11), a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a pena de 27 anos e três meses, em regime inicial fechado, para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pela trama golpista. O julgamento começou na segunda-feira (8).

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Brasil

Imprensa internacional repercute condenação de Bolsonaro
https://www.osul.com.br/deputados-dos-estados-unidos-chamam-bolsonaro-de-golpista-e-apelam-a-trump-pelo-fim-do-tarifaco/ Deputados dos Estados Unidos chamam Bolsonaro de golpista e apelam a Trump pelo fim do tarifaço 2025-09-13
Deixe seu comentário

Últimas

Notícias  4º Simpósio do Projeto Soldado Cidadão: capacitação no futuro de jovens militares.
Grêmio Na Arena, Grêmio perde para o Mirassol por 1 a 0 e vê clássico Gre-Nal ganhar peso
Política “Descobri meu câncer por acaso; se tivesse demorado, talvez não estaria falando com vocês hoje”, diz Lula
Mundo Novos mísseis russos são capazes de chegar a Londres 5 minutos após atravessar fronteira, diz chefe da Otan
Inter No Allianz Parque, o Inter busca reação diante do Palmeiras; ACOMPANHE
Rio Grande do Sul Apenados da Penitenciária de Charqueadas produzem ecobags em produção totalmente artesanal
Inter Inter vence o Gre-Nal e assume liderança do Gauchão Feminino
Rio Grande do Sul Adolescente de 14 anos fica ferido em acidente com três veículos na BR-285, em Bossoroca
Política “Não teremos mais dificuldade nas negociações com os Estados Unidos por condenação de Bolsonaro”, diz vice-presidente Geraldo Alckmin
Esporte Com um a menos, Real Madrid vence fora de casa e mantém campanha perfeita na LaLiga
Pode te interessar

Notícias Imprensa internacional repercute condenação de Bolsonaro

Brasil Veremos mais sanções dos Estados Unidos contra ministros do Supremo após condenação de Bolsonaro, diz pesquisador americano

Política “Descobri meu câncer por acaso; se tivesse demorado, talvez não estaria falando com vocês hoje”, diz Lula

Política “Não teremos mais dificuldade nas negociações com os Estados Unidos por condenação de Bolsonaro”, diz vice-presidente Geraldo Alckmin