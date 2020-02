Notícias Deputados estaduais fizeram a “entrega simbólica”, ao governo gaúcho, de quase 150 milhões de reais economizados pela Assembleia Legislativa no ano passado

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2020

Valor consta em documento sobre redução de despesas do Parlamento. (Foto: Arquivo/AL-RS)

Em ato realizado na manhã dessa sexta-feira no Palácio Piratini, em Porto Alegre, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Luís Augusto Lara (PTB) e outros deputados estaduais fizeram a entrega simbólica, ao governo do Estado, dos recursos economizados pela Parlamento no ano passado. Valor: R$ 148,9 milhões.

A iniciativa se deu por meio de um documento com informações orçamentárias e financeiras, assinado por todos os parlamentares presentes no encontro. Lara ressaltou que o montante faz parte de um esforço coletivo de parlamentares e servidores para reduzir gastos com diárias, além da extinção de privilégios.

“Não foi por falta de demanda que o valor foi poupado”, garantiu o presidente da Assembleia. “Substituímos a contratação pela tecnologia. Hoje a Assembleia tem seu sistema todo informatizado, por meio do projeto ‘Assembleia Digital’.”

Eduardo Leite, por sua vez, elogiou os deputados estaduais pelo ano legislativo, que definiu como “de grande produção e compromisso com a austeridade”. Ainda segundo ele, os membros da Casa demonstraram responsabilidade e consciência em relação às condições do Estado: “É um importante exemplo a todo o serviço público, a todos os poderes e a todo os órgãos de Estado.”

Participaram da cerimônia os deputados Gaúcho da Geral (PSD), Vilmar Lourenço (PSL), Neri, o Carteiro (Solidariedade), Airton Lima (PL) e Elton Weber (PSB), além do superintendente-geral da Assembleia, Álvaro Fakredin. Do primeiro escalão de governo, compareceram os secretários Marco Aurélio Santos Cardoso (Fazenda), Regina Becker (Trabalho e Assistência Social) e Cláudio Gastal (Governança e Gestão Estratégica).

Eleição

Na manhã da próxima segunda-feira, uma sessão solene para eleição e posse da nova Mesa Diretora marcará o início oficial do ano legislativo de 2020 na Casa. Após a cerimônia no Plenário, haverá uma coletiva de imprensa com os novos comandantes do Parlamento, sendo que a posse dos superintendentes e diretores da gestão 2020-2021 está prevista para as 17h.

Com o fim do recesso parlamentar, atividades de comissões parlamentares e em plenário serão retomadas na semana. Além de reuniões ordinárias, estão previstas visitas técnicas a instituições hospitalares feitas pela Comissão Especial do Câncer Infantil e Adolescente.

Já na terça-feira, a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa se reunirá às 10h na sala da Presidência. Às 11h30min, o grupo dará espaço no local para que os líderes de bancada definam a pauta de votação da semana.

No mesmo dia, a Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, presidida pela deputada Sofia Cavedon (PT), realiza reunião ordinária às 9h, na sala Salzano Vieira da Cunha (3º andar). No período de Assuntos Gerais, será abordado o fechamento de turnos em escolas estaduais.

(Marcello Campos)

