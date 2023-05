Política Deputados federais do PV ameaçam debandada

Por Redação O Sul | 11 de maio de 2023

Deputados do partido estariam insatisfeitos com o espaço dentro federação composta com PT e PCdoB. (Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados)

Os seis deputados do PV articulam um pedido coletivo de desfiliação por estarem insatisfeitos com o espaço na federação com PT e PCdoB – juntas, as legendas somam 81 parlamentares. O movimento é visto como uma sinalização de que os petistas não conseguem contemplar nem mesmo os integrantes do seu grupo político, quanto mais os demais.

O partido do presidente Lula também tem sido alvo de reclamações de outras agremiações que compõem a base aliada por ocuparem a maioria dos cargos em ministérios e nos Estados. Os membros do PV planejam inicialmente pedir uma autorização para saírem da sigla por acordo, mas, se não der certo, já falam em uma ação judicial.

Os parlamentares do PV alegam que têm sido alijados das principais decisões da federação. Também dizem que o PT quebrou acordos na divisão das comissões na Câmara. O partido queria assumir colegiados como o de Educação ou Relações Exteriores, mas foi um dos últimos a poder escolher e acabou com o do Idoso, menos expressivo.

A decisão seria um desfecho sobre a saída se dá depois de uma tratativa para que o deputado Aliel Machado (PV-PR) abrisse mão de disputar uma vaga na Mesa Diretora da Câmara para garantir a eleição de Maria do Rosário (PT-RS). Em entrevista, o deputado paranaense confirmou os desgastes com o governo federal, mas negou o movimento de saída.

“Não tem debandada, nossa bancada é muito unida e não há essa sinalização. O que existem são insatisfações e os debates que já acontecem há algum tempo entre o partido e o governo federal, algo normal na política. Estamos conversando com várias lideranças, as questões da montagem das comissões, da maior participação do partido, mas não há nada no sentido de saída”, afirmou o deputado. Entretanto, outros congressistas do PV teriam alegado que têm sido preteridos das principais decisões da federação, inclusive sobre a liderança do grupo. Também dizem que o PT quebrou acordos na divisão das comissões na Câmara. Atualmente, a bancada do PV na Câmara dos Deputados atualmente é composta por seis 6 deputados: Luciano Amaral (AL); Bacelar (BA); Professor Reginaldo Veras (DF); Clodoaldo Magalhães (PE); Jadyel da Jupi (PI) e Aliel Machado (PR).

CPMI

Um oficio enviado na última quarta-feira (10) pelo deputado Zeca Dirceu (PT-PR), líder da federação Brasil da Esperança (composta por PT, PV e PCdoB), ao senador Rodrigo Pacheco, Presidente do Congresso Nacional, a federação confirma quais serão os deputados indicados pela para compor a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre o 8 de janeiro, veja os nomes:

Rubens Pereira Jr (PT/MA)

Rogério Correia (PT/MG)

Jandira Feghali (PCdoB/RJ)

Também indicaram os seguintes deputados como suplentes da CPMI:

Arlindo Chinaglia (PT/SP)

Carlos Veras (PT/PE)

Delegada Adriana Accorsi (PT/GO).

2023-05-11