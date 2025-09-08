Terça-feira, 09 de setembro de 2025
Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2025
Os deputados federais Pedro Campos (PSB-PE) e Lindbergh Farias (PT-RJ) protocolaram nessa segunda-feira (8) na Polícia Federal (PF) um pedido de investigação sobre a exibição de uma bandeira gigante dos Estados Unidos na manifestação pró-Bolsonaro realizada na avenida Paulista, em São Paulo, no domingo (7), Dia da Independência do Brasil.
Segundo eles, há indícios de que a peça seria a mesma utilizada dois dias antes, no jogo da NFL, a liga de futebol americano, em São Paulo. O documento destaca que as proporções, cores e dimensões da bandeira coincidem, e que a logística para transporte de um artefato desse porte indica reutilização.
Os parlamentares afirmam que a possível cessão ou apoio logístico de uma entidade estrangeira – seja oficial ou privada, como a NFL – a um ato político-partidário no Brasil pode configurar ilícitos penais e eleitorais, já que a Constituição e a legislação partidária vedam financiamento e apoio de origem estrangeira.
No pedido, os deputados pedem que a PF instaure inquérito para investigar a origem da bandeira, ouvir representantes da NFL Brasil e dos organizadores do ato, além de apurar se houve apoio externo.
Para Campos e Lindbergh, a exibição da bandeira não foi um gesto isolado, mas parte de um alinhamento da extrema-direita brasileira a interesses internacionais, expresso nas conexões do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) com o estrategista americano Steve Bannon.
O episódio repercutiu ainda no próprio campo bolsonarista. O pastor Silas Malafaia, que organizou o ato, disse à coluna de Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, que ficou “indignado” com a cena e chegou a sugerir que poderia ter sido uma “armação da esquerda”. Já Eduardo Bolsonaro comemorou a presença da bandeira americana e publicou mensagens de agradecimento a Donald Trump.
O líder do PT, Lindbergh Farias (RJ), diz que “o estrago dessa imagem foi grande, e Malafaia tenta explicar o inexplicável. Tinha bandeira no Rio de Janeiro, boneco do (Donald) Trump em outras manifestações”.
“Ele pensa que as pessoas são idiotas ao tentar culpar a esquerda. Essa é a política deles mesmos, tanto que o (deputado federal) Eduardo Bolsonaro está elogiando a bandeira dos EUA na avenida”, seguiu.
Malafaia diz que Lindbergh e o PT não têm moral para falar “de ninguém”. “Que moral esse cara tem para falar da gente? Eles andam tudo de vermelho, com a camisa da cor do comunismo. Pelo amor de Deus.” (Com informações da colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo)