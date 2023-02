Política Deputados federais do PL tomam posse com adesivos anti-Lula

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2023

Em foto divulgada nas redes sociais, os parlamentares aparecem com as frases "fora Lula" e "fora ladrão" escritas em material colado em seus ternos Foto: Reprodução Em foto divulgada nas redes sociais, os parlamentares aparecem com as frases "fora Lula" e "fora ladrão" escritas em material colado em seus ternos. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Os deputados federais do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, tomam posse nesta quarta-feira com adesivos com dizeres de oposição ao governo Lula (PT). Em foto divulgada nas redes sociais, os parlamentares Nikolas Ferreira (SP), Eduardo Bolsonaro (SP), Julia Zanatta (SC), Gilvan da Federal (ES) e Gustavo Gayer (GO) aparecem com as frases “fora Lula” e “fora ladrão” escritas em material colado em seus ternos. Nas redes sociais, bolsonaristas influentes elogiaram a atitude dos representantes da bancada.

“A base vem como!”, comemorou Eduardo Bolsonaro.

Já Nikolas Ferreira e Julia Zanatta compartilharam registros sozinhos. “Prioridades: Fora Lula”, escreveu a deputada. Já o parlamentar eleito com mais votos no país disse “começou”, em referência à oposição que pretende exercer em relação ao governo de Lula.

Um perfil do Instagram, o Fora Lula Sempre, também é mencionado por parlamentares como Hélio Lopes (RJ). A conta tem 119 mil seguidores. Entre eles, mais de 35 políticos influentes da base bolsonarista.

