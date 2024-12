Colunistas Deputados repudiam entrega da maior honraria da Assembleia Legislativa ao Chefão do MST

Criada em 1995, a Medalha do Mérito Farroupilha é a distinção máxima da Assembleia Legislativa, destinada “a pessoas que contribuíram para o desenvolvimento econômico, social e cultural do Estado”. (Foto: Divulgação)

Presidente da Frente Parlamentar Invasão Zero da Câmara dos Deputados, o deputado federal Zucco (PL), reagiu com indignação à notícia de que a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul irá homenagear o líder nacional do Movimento Sem Terra, João Pedro Stédile, com a Medalha do Mérito Farroupilha. Trata-se da maior honraria concedida pelo Parlamento gaúcho. Criada em 1995, destinada a pessoas que contribuíram para o desenvolvimento econômico, social e cultural do Estado. A homenagem a Stédile acontece em meio a uma nova onda de invasões de propriedades, naquilo que o MST batizou de “Natal com terra”. No Rio Grande do Sul, o movimento invadiu duas fazendas nos municípios de Pedras Altas e Hulha Negra, ambas altamente produtivas.

“Hoje a tolerância para esse tipo de crime é zero no Rio Grande do Sul. Tanto é que poucas horas depois das fazendas serem invadidas, a Brigada Militar realizou a desocupação. Percebam o risco do PT voltar a governar o Estado pelas mãos de pessoas que nasceram dentro do MST. Não vamos aceitar um milímetro de retrocesso”, alertou Zucco.

Deputado Capitão Martim vai entregar documento com 25 mil assinaturas de repúdio à homenagem

O deputado estadual Capitão Martim (Republicanos) menciona a forte mobilização contrária, à homenagem da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul ao MST. Segundo ele, “existe um documento, com mais de 25 mil assinaturas, em repúdio a essa homenagem a um líder de movimento conhecido por invasões e táticas criminosas. É um desrespeito aos gaúchos, principalmente no momento em que enfrentamos problemas graves com o MST no sul do Estado, em regiões como Hulha Negra e Pedras Altas”, criticou.

O ofício com as assinaturas será entregue à presidência da Assembleia, mas, segundo Martim, se o apelo popular for ignorado, o Parlamento estará dando um claro recado. “É como um incentivo ao desrespeito à propriedade privada e à segurança no campo. Stédile e seu movimento deveriam ser julgados por seus crimes, não homenageados.”

A solenidade marcada para 16 de dezembro

A solenidade está marcada para acontecer no dia 16 de dezembro, por iniciativa do deputado estadual Adão Pretto Filho (PT), que é irmão do atual presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto. Edegar concorreu ao governo gaúcho nas eleições de 2022 e deve ser novamente o candidato petista ao Palácio Piratini. Ambos são filhos de Adão Pretto, um dos fundadores do MST.

Inquérito vai apurar possível conivência da prefeitura de Hulha Negra

Vídeos e fotos registradas por produtores rurais flagraram o emprego de máquinas da prefeitura de Pedras Altas no apoio à invasão promovida pelo MST. O secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, Sandro Caron, determinou a instauração de um inquérito policial para investigar a denúncia de possível uso de bens públicos em ações relacionadas ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) no município de Pedras Altas. O município é administrado por Jose Volnei da Silva Oliveira (PT).

TRE determina reabertura do processo de cassação da diplomação do prefeito eleito de Canoas

O Tribunal Regional Eleitoral cassou a sentença em primeiro grau, proferida pelo juízo da 66ª Zona Eleitoral de Canoas, que rejeitou a ação movida pelo partido Avante contra a expedição de diploma do prefeito eleito de Canoas Airton Souza, marcada para 18 deste mês. Ontem, Airton Souza foi intimado do prazo de três dias para alegações. A decisão do Desembargador Francisco Thomaz Telles, do Tribunal Regional Eleitoral, menciona a ocorrência de “error in procedendo” do juízo eleitoral de Canoas, “deixando de prestar a jurisdição da forma prescrita, de modo que a cassação da sentença é medida que se impõe”.

Na ação, o partido Avante menciona que Airton Souza não poderia ser diplomado, pois foi condenado por improbidade administrativa quando presidiu a extinta Companhia de Industrias Eletroquimicas, vinculada à Corsan, por licitação ilegal, sendo ainda condenado ao pagamento de multa, e à perda dos direitos políticos, tornando-se inelegível. No último dia 12 de novembro, a Segunda Turma do STJ rejeitou os embargos de declaração (AREsp1636418/RS) apresentados pela defesa do prefeito eleito de Canoas, mantendo as sentenças de condenação em 1ª e 2ª instâncias por improbidade administrativa.

