Saúde Dermatologista explica o que é vitiligo e quais as causas, sintomas e tratamento

29 de janeiro de 2022

A doença afeta mais de 150 mil pessoas por ano em todo o Brasil. (Foto: Reprodução)

O vitiligo é uma doença de pele que afeta mais de 150 mil pessoas por ano em todo o Brasil. O sintoma mais evidente é a despigmentação da pele, causando manchas esbranquiçadas perceptíveis principalmente em pessoas de pele mais escura.

Para explicar o que é o vitiligo, quais são suas causas, fatores de risco, tratamentos e cuidados especiais, Seleções conversou com Fátima Tubini, especialista em dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

1) O que é vitiligo?

De acordo com a SBD, o vitiligo é uma doença caracterizada pela perda da coloração da pele, provocando manchas brancas de tamanhos variáveis por todo o corpo.

“Ela ocorre por diminuição ou ausência dos melanoma (que são células responsáveis pela formação da melanina, que dá coloração à pele)’, explica Fátima, que completa: ‘o vitiligo pode afetar qualquer parte do corpo, inclusive pelos e cabelos’.”

Causas do vitiligo

Assim como outras doenças ainda sem explicação, as causas do vitiligo não são totalmente conhecidas. No entanto, diversos estudos científicos vêm associando sua aparição a doenças autoimunes.

“Fatores autoimunes parecem estar associados à ocorrência da doença. Mas além disso, fatores emocionais também podem estar relacionados ao aparecimento e até agravamento da doença”, explica.

2) A doença é hereditária?

Sim, o vitiligo é considerado uma doença genética, crônica e autoimune. De acordo com Fátima, o histórico familiar é um fator que agrava as chances de aparição da doença.

“Cerca de 30% dos pacientes portadores de vitiligo possuem histórico familiar para a doença. Além disso, outras doenças autoimunes podem também estar relacionadas ao aparecimento do vitiligo, como é o caso da hepatite autoimune e doenças da tireoide”, explica a especialista.

No entanto, uma pessoa pode herdar a propensão genética ao desenvolvimento da doença mas jamais apresentar os sintomas. O que se sabe é que alguns gatilhos emocionais como o estresse e traumas contribuem para o surgimento das manchas.

Sintomas

O principal sintoma de vitiligo é o surgimento de áreas brancas na pele, com margens bem definidas. Essas manchas são observadas, sobretudo, em regiões da pele mais expostas ao sol. As manchas causadas pelo vitiligo podem ser divididas em dois tipos: segmentar ou unilateral e não-segmentar ou bilateral.

— Segmentar ou Unilateral: As manchas aparecem em apenas uma parte do corpo, podendo atingir pelos e cabelos que também perdem a coloração natural.

— Não-segmentar ou Bilateral: Esse é o tipo de vitiligo mais frequente. Nele as manchas aparecem nos dois lados do corpo, geralmente de forma simétrica, iniciando pelas extremidades. A perda de coloração vai evoluindo, com períodos de estagnação. É comum que as áreas sem pigmentação se tornem maiores com o passar dos anos.

— Os surgimento dos sintomas são mais comuns entre 20 e 30 anos, embora seja possível o surgimento em pessoas de qualquer faixa etária. Em geral, o diagnóstico do vitiligo é óbvio.

