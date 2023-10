Grêmio Nos acréscimos, Grêmio perde de virada por 2 a 1 para o Athletico Paranaense na Arena pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2023

Tricolor é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Foto: Divulgação/Athletico Tricolor é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. (Foto: Divulgação/Athletico) Foto: Divulgação/Athletico

O Grêmio perdeu de 2 a 1 para o Athletico Paranaense na noite desta quarta-feira (18), na Arena em Porto Alegre. A partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro marcou a retomada da competição após a data Fifa onde as seleções nacionais disputaram amistosos e qualificatórias. O resultado deixa o Grêmio em terceiro lugar com 44 pontos. Já os paranaenses estão na quinta colocação também com 44 pontos. O próximo compromisso do Tricolor gaúcho será neste sábado (21), às 18h30, contra o São Paulo, fora de casa.

O técnico Renato Portaluppi promoveu entre os 11 titulares quatro surpresas: o lateral Fábio, o meia Nathan e os atacantes Besozzi e Iturbe. Entretanto, o Athletico não se intimidou na Arena e logo aos dois minutos Zapelli acertou cabeçada na trave da meta defendida por Gabriel Grando. Os paranaenses pressionavam a zaga gremista. E justamente na primeira resposta do Grêmio, veio o gol Tricolor. Aos 7 minutos, Iturbe recuperou a bola e lançou Suárez. O uruguaio acionou Besozzi, que aproveitou e da entrada da área chutou rasteiro, de perna esquerda, no canto de Bento para tirar o zero do placar.

Aos 35, Suárez quase ampliou o marcador. Em jogada rápida de contra-ataque, Cristaldo acionou o camisa 9 que invadiu a área e chutou para grande defesa de Bento. Logo em seguida, aos 38, o castigo. O Athletico saiu para o jogo e empatou. Após boa troca de passes Zapelli aproveitou jogada trabalhada e superou a meta de Grando para empatar o jogo.

Na segunda etapa, o técnico Renato Gaúcho fez alterações, e o Grêmio voltou pressionando no campo de ataque. João Pedro no lugar de Fabio, Ferreirinha entrou na vaga de Besozzi e Galdino por Iturbe. As mudanças surtiram efeito e o Tricolor voltou mais agressivo. Aos 9, Ferreirinha tocou para Suárez que encontrou Galdino na área. O atacante se atrapalhou com a bola e perdeu grande chance. Ferreirinha na sequência, de ombro, tentou marcar para o Grêmio sem sucesso.

A falta de eficiência no ataque, no entanto, foi punida, e os paranaenses viraram já nos acréscimos. Após cobrança de falta, o zagueiro Kaique Rocha, ex-Inter, cabeceou aos 48 minutos pra decretar vitória do Athletico. Nos instantes finais, o lateral-esquerdo Reinaldo, do Grêmio, recebeu um cartão vermelho após acertar uma cotovelada em Arriagada.

Escalação do Grêmio

Gabriel Grando; Fabio (João Pedro), Geromel, Kannemann e Reinaldo; Nathan (Josué), Pepê, Iturbe (Galdino), Cristaldo (Luan) e Besozzi (Ferreira); Luis Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Escalação do Athletico

Bento; Cacá, Thiago Heleno e Esquivel; Cuello, Erick (Alex Santana), Fernandinho (Hugo Moura) e Canobbio; Vitor Bueno (Rômulo), Bruno Zapelli (Kaique Rocha) e Pablo (Arriagada). Técnico: Wesley Carvalho

Arbitragem

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP) Assistente 1: Daniel Luis Marques (SP) Assistente 2: Thiaggo Americano Labes (SC) Quarto árbitro: Erico Andrade de Carvalho (RS) Árbitro de vídeo: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

2023-10-18