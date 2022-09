Geral Desabamento de marquise deixa ao menos quatro mortos e 12 feridos em Pernambuco

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2022

Defesa Civil de Aliança afirma que a causa do acidente está sendo apurada. (Foto: Reprodução)

O desabamento de uma marquise deixou ao menos quatro mortos e 12 feridos em Aliança, na Zona da Mata de Pernambuco, na noite de domingo (11), segundo a prefeitura. A rua estava lotada de pessoas que acompanhavam a festa de emancipação do município. Imagens mostram o momento da queda da estrutura.

Era realizado, no centro da cidade, um desfile cívico para comemorar os 94 anos de Aliança quando a marquise de uma bomboniere que estava fechada no momento desabou, segundo relatos na cidade.

De acordo com prefeitura, as mortes foram de duas adolescentes, uma de 15 anos e outra de 16; uma mulher de 46 anos; e de uma idosa de 77 anos.

O coordenador da Defesa Civil de Aliança, Armando Freitas disse que a causa do acidente está sendo apurada e que a primeira providência tomada pelo executivo municipal foi isolar o local.

“Foi uma tragédia. O estabelecimento continua fechado, está interditado. A Lei diz que é responsabilidade do proprietário prezar pelo bom estado do prédio. A cada três anos, ele tem que arcar com uma avaliação e atestar a segurança. Estamos procurando o proprietário para que ele dê esclarecimentos”, disse.

A Polícia Civil informou, por nota, que as investigações foram iniciadas e seguem “até o esclarecimento total do caso”.

Diante da tragédia, a prefeitura decretou luto oficial e cancelou a programação de festividades, que tinha começado no último sábado (10) e estava prevista para continuar ao longo desta semana.

Em nota divulgada nesta segunda-feira (12), a administração municipal expressou consternação, dor e luto pelas vítimas. “Tomaremos todas as medidas possíveis para que os fatos sejam apurados, e tragédias como essa jamais voltem a acontecer. Entendemos que é uma fatalidade e sentimos a dor”, diz um trecho do texto.

O prefeito do município, Xisto Freitas, também divulgou nota de pesar em suas redes sociais, manifestando sentimento de tristeza e perda muito forte entre os habitantes da cidade.

“O que podemos desejar é que Deus nos conceda muita força para seguirmos, principalmente para as pessoas que tiveram familiares e amigos afetados por essa tragédia. Meus pensamentos, meu coração e minhas orações estão com eles”, diz a mensagem do prefeito.

Outros casos

Em março deste ano, um homem de 69 anos morreu e outros quatro ficaram feridos após a queda de uma marquise no bairro de São José, na área central do Recife. O acidente aconteceu na sede do bloco de carnaval Saberé Tradição, na Rua Vidal de Negreiros, onde era realizada uma festa.

Em fevereiro, uma marquise desabou e a parede construída em cima dela atingiu um motociclista de 22 anos, que parou no local para se abrigar da chuva no bairro de Santo Amaro, também na região central do Recife. As informações são do portal de notícias G1 e da Agência Brasil.

