Brasil Desabamento na “igreja de ouro” em Salvador deixa um morto e seis feridos

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2025

Templo, que é considerado uma das Sete Maravilhas de Origem Portuguesa no mundo, estava com diversos problemas estruturais desde 2023 Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Ao menos uma pessoa morreu e outras seis pessoas ficaram feridas depois que parte do teto da Igreja de São Francisco de Assis, conhecida como “igreja de ouro”, desabou na tarde desta quarta-feira (05), no Centro Histórico de Salvador. A informação foi confirmada pelo CBM-BA (Corpo de Bombeiros Militar da Bahia).

Imagens feitas por testemunhas mostram os estragos após o desabamento. O espaço onde os fiéis ficavam durante as missas foi coberto por destroços, como a madeira que cobria o telhado. Três equipes dos bombeiros atuam no local para identificar possíveis pessoas presas. Policiais militares isolaram a área.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) presta socorro aos sobreviventes no Centro Histórico. A pessoa que morreu é uma mulher, mas ainda não há informações sobre a identidade dela e das outras vítimas.

Considerada uma das Sete Maravilhas de Origem Portuguesa no mundo, a igreja já enfrentava problemas estruturais há anos.

Com interior revestido em ouro, o templo fundado no início do século 18 foi tombado como patrimônio material do Brasil, porém, o reconhecimento do governo federal, que deveria garantir a proteção ao espaço, não impediu a construção de atingir uma situação degradante.

Em maio de 2023, o governo federal fez a restauração dos painéis lusitanos de todo o prédio, porém, as melhorias não se estenderam a outras partes do templo, que careciam de manutenção.

2025-02-05