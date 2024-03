Brasil Desaparecida desde julho de 2023, médica é encontrada enterrada no quintal de casa

Por Redação O Sul | 5 de março de 2024

Glaubênia Serpa Costa morava em Rio das Ostras, na Região dos Lagos. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A endocrinologista Glaubênia Serpa Costa, de 53 anos, encontrada morta na última segunda-feira (4), se dizia “uma apaixonada pela vida”, conforme postou em seu perfil numa rede social. O corpo dela estava enterrado no quintal da casa onde ela morava, no bairro Ouro Verde, em Rio das Ostras (RJ). O principal suspeito do crime é um funcionário da médica, Emanuel Pereira, que foi preso por policiais da 128ª DP (Rio das Ostras).

Glaubênia estava desaparecida desde julho de 2023. O caso começou a ser investigado pela Polícia Civil a pedido do Ministério Público. Nesta segunda, o funcionário de a médica foi levado para a delegacia, onde confessou o crime e alegou tê-lo cometido por ter desentendimentos com a vítima, que ameaça denunciá-lo por roubo.

Foi o suspeito que indicou aos policiais onde a endocrinologista estava enterrada. O corpo dela foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML). A polícia está com a faca que teria sido usada para matar Glaubênia, encontrada junto ao corpo.

Emanuel, que teve a prisão pedida à Justiça, responderá por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A investigação continua. A esposa do preso deve ser chamada para prestar depoimento.

Para que amigos de Glaubênia não percebessem seu sumiço, Emanuel, de acordo com a polícia se passou por um irmão da vítima. Ele disse às pessoas que a médica havia viajado para Gramado para tratar uma depressão.

A polícia fez contato com esse “irmão” e descobriu, então, que se tratava de Emanuel. Com ele, os agentes encontraram o carro da endocrinologista, que havia sido transferido para o nome do suspeito.

Para não chamar a atenção para o sumiço da médica, o suspeito mantinha ativas conta bancária dela, os perfis em redes sociais e a conta bancária.

Na casa de Emanuel, os policiais encontraram pertences de Glaubênia, como bicicleta, geladeira , documentos pessoais, telefone celular e cartões bancários.

A médica era natural do Ceará e morava sozinha com três cachorros e dois gatos. Em seu perfil no Instagram, Glaubênia costumava compartilhar postagens sobre uma de suas paixões: andar de moto. Ela também mostrava momentos de lazer na praia, andando de bicicleta e fazendo exercício.

