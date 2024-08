Geral Desaparecidos em naufrágio de iate na Itália podem estar em bolsões de ar dentro da embarcação

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2024

Mergulhadores trabalham nas buscas pelos desaparecidos de iate que naufragou na Itália. (Foto: Vigili del Fuoco/Divulgação)

Os seis desaparecidos após um iate afundar na costa da Sicília, na Itália, podem estar dentro de bolsões de ar no casco da embarcação, segundo o jornal britânico “The Telegraph”. A publicação ouviu o engenheiro Nick Sloane, que participou das buscas por sobreviventes do naufrágio do Costa Concordia, em 2012. Segundo Sloane, é possível que parte dos passageiros e tripulação desaparecidos tenham encontrado espaços fora da água formados pelo próprio casco da embarcação após o veleiro virar.

No entanto, se isso tiver acontecido, as equipes de resgate teriam pouco mais de 24 horas para resgatar as pessoas com vida, disse Sloane. Um dos desafios das buscas é o tamanho da embarcação e o pouco tempo que os mergulhadores conseguem ficar debaixo d’água para explorar o espaço. Complica também o trabalho a profundidade do veleiro, que está virado e a 50 metros da superfície.

Com os equipamentos atuais, os mergulhadores conseguem ficar no máximo 12 minutos debaixo d’água – usando dois minutos para subir e descer. Nessa terça, uma equipe de mergulhadores britânicos especializada em buscas em locais estreitos foi ao local das buscas, na Sicília, para auxiliar nas buscas.

O iate, um veleiro de luxo com seis suítes de bandeira britânica, afundou após a passagem de um raro tornado pela costa da Sicília, na Itália, na segunda-feira (19). A embarcação estava atracada perto de Palermo, mas virou pela força dos ventos.

Um vídeo com imagens gravadas pelas câmeras de segurança do porto local e divulgado nessa terça-feira (20) mostrou o momento em que o mastro do veleiro desaparece.

Até a noite dessa terça-feira, um corpo havia sido resgatado, de um chef canadense que estava na embarcação. Quinze pessoas foram resgatadas e outras seis continuavam desaparecidas.

Entre os desaparecidos está o bilionário Mike Lynch, que é um empresário britânico no ramo da tecnologia. Ele é popularmente conhecido como “Bill Gates do Reino Unido”.

Segundo a imprensa italiana, mergulhadores encontraram o iate a quase 50 metros de profundidade. O jornal “Corriere della Sera” afirmou que corpos foram vistos dentro da embarcação.

– Por que o iate afundou? A passagem de um tornado incomum no Mar Mediterrâneo fez com que o iate virasse. Na sequência, a embarcação afundou a uma profundidade de cerca de 50 metros.

“O vento estava muito forte. O mau tempo era esperado, mas não nessa magnitude”, disse um oficial da Guarda Costeira em Palermo à agência de notícias Reuters.

Por causa do horário, a maioria dos passageiros estava dormindo nas cabines do iate. Uma das sobreviventes contou que acordou com a água dentro da embarcação. Ainda assim, ela conseguiu sair com a filha dela, que tem um ano de idade.

A ocorrência de tornados no Mar Mediterrâneo é um fenômeno raro. Entretanto, nos últimos dias, tempestades e chuvas pesadas atingiram várias regiões da Itália, causando inundações e deslizamentos de terra.

Imagens de câmera de segurança de um restaurante mostram a intensidade dos ventos no momento do tornado. Em segundos, cadeiras, mesas e outras estruturas que estavam no local foram levadas pelo vento.

– Quem estava no barco? Ao todo, 22 pessoas estavam a bordo do iate “Bayesian”, sendo 12 passageiros e 10 tripulantes. Quinze pessoas foram resgatadas pouco após a embarcação virar.

Os nomes de todos os passageiros não foram divulgados pelas autoridades. No entanto, a imprensa italiana apurou que o barco levava o bilionário Mike Lynch, a esposa dele e uma filha de 18 anos.

Angela Bacares, a mulher de Lynch, é a proprietária do barco. Ela foi resgatada com vida, segundo as autoridades. Já a filha do bilionário está desaparecida.

Entre os desaparecidos também estão Jonathan Bloomer, presidente da Morgan Stanley International, e Chris Morvillo, advogado na Clifford Chance.

Sobreviventes disseram que a viagem foi organizada por Lynch e colegas de trabalho dele. Entre os desaparecidos estão norte-americanos, canadenses e britânicos.

O homem que morreu era um cozinheiro nascido no Canadá.

– Quem é o bilionário Mike Lynch? Mike Lynch tem 59 anos e é um dos empresários mais conhecidos do ramo da tecnologia. Conhecido como o “Bill Gates do Reino Unido”, Lynch fundou a maior empresa de software do país, a Autonomy.

A empresa foi vendida em 2011 para a Hewlett-Packard (HP) por US$ 11 bilhões (R$ 59 bilhões, pela cotação atual).

O negócio acabou sendo marcado por acusações de fraude. Em 2023, Lynch chegou a ser extraditado para os Estados Unidos para ser julgado em uma ação que investigava o caso. Em junho deste ano, o empresário foi inocentado de todas as 15 acusações de fraude.

Lynch também foi cofundador da Invoke Capital, uma companhia de capital de risco que apoia startups na Europa. As informações são do portal de notícias G1.

