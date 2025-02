Porto Alegre Desaparecimento de estudante em Porto Alegre mobiliza a Polícia Civil

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2025

Thalia sumiu na segunda-feira, quando saiu de casa para ir à escola. (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Em um caso apurado sob sigilo até o momento, a Delegacia de Investigação de Pessoas Desaparecidas (DPID) de Porto Alegre tenta descobrir o paradeiro de uma jovem de 18 anos que sumiu no início da manhã de segunda-feira (17), após sair de casa para ir ao colégio, no primeiro dia do ano letivo. Ela mora na região da avenida Juca Batista (Zona Sul) e estuda na Escola Estadual Emílio Massot, no bairro Azenha (Zona Leste).

Trata-se de Thaila Jacinto Alves da Silva. Familiares, amigos e colegas ouvidos até agora pela Polícia Civil ignoram o que pode ter ocorrido. Sabe-se, apenas, que ela não chegou ao colégio, para o qual costuma se deslocar a bordo de dois ônibus. Também não envia e nem responde mensagens de celular desde então.

Rastreamento

Em busca de possíveis pistas, imagens registradas por veículos do transporte público no trajeto estão sendo analisadas. O uso do cartão de passagem estudantil de Thalia também passa por mapeamento. Nas redes sociais, a procura tem mobilizado uma campanha informal, com a divulgação de fotos e informações sobre a jovem.

Quem tiver qualquer informação que possa contribuir com os investigadores pode entrar em contato com a DPID, que funciona na avenida Bento Gonçalves nº 8.855 (bairro Agronomia), de segunda a sexta-feira, com intervalo entre meio-dia e 13h30min. Outra opção é entrar em contato por meio do telefone (51) 3288-2651.

(Marcello Campos)

