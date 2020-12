Rio Grande do Sul Desarticulado um esquema de venda de drogas para jovens de alto poder aquisitivo em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2020

Segundo a Polícia Civil, um dos suspeitos é dono de instituição de ensino particular. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Ao menos quatro pessoas foram presas em flagrante pela Polícia Civil em Porto Alegre, na manhã desta sexta-feira (18), por tráfico de drogas. Diversos bairros da cidade foram alvo de operação, denominada “Tiphon”, focada na tele-entrega de entorpecentes como maconha, cocaína, crack e LSD para jovens de classe média-alta.

Além das drogas, foram apreendidas uma balança de precisão e quantidade não informada de munição. A investigação apontou a prática de pelo menos cinco esquemas de distribuição.

Segundo a Polícia Civil, os suspeitos incluem um empresário que é dono de uma instituição de ensino particular na capital gaúcha – ele estaria se aproveitando da atividade para distribuir drogas.

Outros dois indivíduos investigados já estavam presos quando a ofensiva foi deflagrada, mas continuavam coordenando o tráfico de dentro dos estabelecimentos penais.

A Polícia Civil explicou que o nome que batizou a operação é inspirado em um personagem da mitologia grega: o mito de Tiphon (uma mistura de Deus e monstro) está relacionado a tudo que interfere em nossa consciência, descrição que alude ao efeito das drogas sobre a mente humana.

Serra Gaúcha

O mesmo tipo de crime foi alvo de outra operação da Polícia Civil, intitulada “The Boss”, voltada contra uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas em Caxias do Sul (Serra Gaúcha). Nesta sexta-feira, foram cumpridas 39 medidas cautelares, incluindo 16 de ordens de prisão preventiva e 23 mandados de busca e apreensão.

Ao longo da manhã, agentes estiveram em endereços nos bairros Rio Branco, Petrópolis, Fátima, Floresta, Cruzeiro, Madureira, Lurdes, Pioneiro, vinhedos, Sexta Légua e Cidade Nova. Os trabalhos desta sexta-feira contaram com o apoio operacional de 45 policiais e 15 viaturas de delegacias de Caxias do Sul.

A investigação do grupo demandou um ano e permitiu a identificação de 36 integrantes, alguns dos quais foram para a cadeia ao longo desse período, incluindo líderes que seguiam dando ordens de dentro das celas. Somadas as ações desde então, já são 44 presos, além da apreensão de 32 quilos de drogas e de nove armas-de-fogo. Estima-se que a quadrilha movimentou cerca de R$ 3,5 milhões de reais.

Litoral Norte

Já em um posto de combustíveis localizado entre as cidades de Xangri-Lá e Osório (Litoral Norte), dois jovens de 20 anos foram presos pela Polícia Civil, nesta sexta-feira, por tráfico de drogas. Eles e dois menores de 17 anos, apreendidos na ocasião, foram flagrados vendendo drogas para um quinto indivíduo.

Com a turma foram encontradas quantidades não detalhadas cocaína, maconha e ecstasy. Também foram apreendidos dinheiro, um automóvel e uma motocicleta. De acordo com informações de agentes da Delegacia de Polícia de Xangri-Lá que atuaram no caso, os garotos forneciam entorpecentes aos usuários por meio de um sistema de tele-entrega.

(Marcello Campos)

