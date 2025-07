Rio Grande do Sul Desastres climáticos: Rio Grande do Sul recebe especialistas da Defesa Civil italiana

Seminário reuniu cerca de 300 pessoas em Bento Gonçalves. (Foto: Divulgação/Defesa Civil RS)

Em mais uma iniciativa na busca de conhecimento para prevenção e combate a tragédicas climáticas, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul e o Consulado-Geral da Itália em Porto Alegre promoveram um seminário internacional sobre o tema em Bento Gonçalves (Serra Gaúcha). Foram cerca de 300 participantes, incluindo quatro especialistas do país europeu, representantes de prefeituras e de órgãos do governo do Estado.

No foco desse tipo de iniciativa está o intercâmbio técnico, a troca de experiências e o fortalecimento da cooperação binacional. Intitulado “Boas Práticas em Proteção e Defesa Civil Rio Grande do Sul-Itália”, o evento teve como local escolhido o auditório do Centro da Indústria, Comércio e Serviços (CIC), quinta-feira (17).

Esse foi o último compromisso de uma comitiva italiana que esteve no Rio Grande do Sul para conhecer de perto a realidade regional após as enchentes históricas de maio do ano passado. Eles palestraram sobre o sistema de proteção civil em seu país, em diferentes áreas do conhecimento. São eles:

– Angela Corina, especialista internacional em sistemas de alerta e gestão de riscos hidrogeológicos, com mais de 17 anos de atuação na Proteção Civil Italiana e na Organização Meteorológica Mundial.

– Damiano Giordani, engenheiro ambiental e territorial, responsável técnico na região do Friuli Venezia Giulia, com vasta experiência em modelagem de riscos e gestão de eventos de calamidade.

– Luca Rosiello, primeiro diretor do Corpo Nacional de Bombeiros da Itália, com liderança em missões internacionais de resgate e operações de salvamento aquático, urbano e em cenários de desastres complexos.

– Vittorio Bosi, geólogo com mais de 25 anos de experiência em gestão de emergências, coordenador de missões internacionais e projetos científicos de alto impacto em áreas de risco vulcânico e geológico.

Com a palavra…

O coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Luciano Boeira, agradeceu a parceria desenvolvida com o Consulado e relembrou um desafio proposto à comitiva italiana: “Venham hoje, mas retornem no final do ano que vem. Nós estaremos muito melhores do que estamos hoje, e hoje já estamos muito melhores do que estávamos ao fim do ano passado”.

Para o cônsul-geral da Itália no Rio Grande do Sul, Valerio Caruso, a realização do Seminário foi um acontecimento extraordinário: “Estamos trabalhando juntos desde junho de 2023 para estreitar ainda mais os laços entre Defesa Civil da Itália e a Defesa Civil do Rio Grande do Sul. Hoje é, verdadeiramente, um evento histórico, único”.

O prefeito de Bento Gonçalves (Serra Gaúcha), Diogo Segabinazzi Siqueira, exaltou o espírito de união entre os integrantes do Sistema: “Cada cidade aqui passou pelas suas dificuldades, mas também sabe o quanto foi ajudada. Então, esse momento é de agradecer a cada força e instituição que ajudou, que fez a sua parte e esteve junto”.

