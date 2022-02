Saúde Descubra os exercícios que ajudam a lidar com a insônia

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2022

Como dormir melhor? Listamos exercícios práticos para o combate à insônia. (Foto: Reprodução)

A insônia apareceu. Aliás, ela vem aparecendo todas as noites, invadindo madrugadas e causando ainda mais estresse e preocupação. Será que não vou conseguir descansar essa noite de novo? O que eu preciso fazer para ter uma noite de sono tranquila e agradável? Selecionamos exercícios que ajudam você a lidar com a insônia.

Nossa primeira observação é justamente sobre atividade física. Precisa ser feita durante o dia. O seu corpo estará cansado à noite. E a probabilidade do sono aparecer é maior. A recomendação é não fazer exercícios no fim da tarde ou à noite.

Agora, sim, vamos com exercícios específicos para combater a insônia.

O primeiro deles é o controle da respiração. Faça uma respiração mais profunda e demorada. Bem devagar. Com calma, sem pressa. A ideia é relaxar e diminuir os batimentos cardíacos. O seu cérebro passa a entender que é momento de desacelerar. Inspire. Expire. Profundamente. Concentrando-se na respiração.

O segundo exercício é o relaxamento progressivo dos músculos. Alongue-se. E tire a tensão do seu corpo. Esticando-se e relaxando os músculos.

Por fim, o último exercício é o da concentração. É concentrar sua mente em apenas um detalhe. Pode ser a concentração na respiração mais relaxada. Ou com a visão em algum objeto específico. A ideia é fugir dos pensamentos mirabolantes. Da mente cheia. E relaxar. Esquecendo-se do que está ao redor. E concentrando-se apenas em uma coisa.

Se você deseja melhorar a insônia , essas práticas são cientificamente validadas como forma de trazer uma melhora da qualidade do seu sono. As atividades físicas devem ser feita preferencialmente no período da manhã, que além de ajudar o corpo a se preparar para as atividades do dia, também ajuda a cansá-lo fisicamente.

A técnica da respiração pode ser feita da seguinte forma: inspire pelo nariz contando na sua mente até 3 , segure o ar contando até 4 e expire o ar pela boca contando até sete. Isso ajuda a diminuir a ansiedade. Outro exercício de relaxamento é a contração de todos os músculos do corpo da ponta dos pés à cabeça e depois ir relaxando gradualmente começando pelos músculos da face e terminando nos pés.

“Quando nos concentramos na respiração, estamos conectados com o que está acontecendo no agora e assim a mente não consegue pensar no que está para acontecer no futuro e isso combate a ansiedade que por sua fez ajuda a ter uma noite de sono melhor”, disse o médico psiquiatra Dr. Galiano Brazuna, que é psiquiatra e psicoterapeuta em São José dos Campos (SP).

