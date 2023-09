Saúde Descubra quantas vezes você deve trocar seu travesseiro para evitar a proliferação de fungos e bactérias

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2023

A formação de fungos e ácaros é comum dentro de travesseiros mais antigos. (Foto: Reprodução)

Você é daquelas pessoas que não dorme sem o seu travesseiro? Que para qualquer viagem está levando-o junto? Ou quando vai dormir na casa de outra pessoa não dorme direito porque não está com o seu fiel amigo embaixo da cabeça? Pois especialistas afirmam que isso pode ser um perigo para à saúde.

Pesquisas mostram que a formação de fungos e ácaros é comum dentro de travesseiros mais antigos, pois o ambiente mais quente e úmido dentro do travesseiro faz os ácaros se reproduzirem e se infestarem pela superfície do travesseiro. Porém, o problema mesmo está nas fezes dos ácaros.

“Um terço do travesseiro é formado por ácaros vivos, mortos e cocô de ácaro. Essas fezes estouram e liberam incontáveis partículas de cocô no travesseiro. Essas bactérias em contato com o nariz das pessoas, por exemplo, pode ser gatilho para uma série de problemas respiratórios, como renite, asma e até mesmo dermatite de contato”, afirmou o biomédico Roberto Figueiredo, também conhecido como Dr. Bactéria.

Segundo especialistas, é importante trocar o travesseiro pelo menos a cada dois anos para evitar a proliferação de ácaros e problemas mais graves de saúde.

Outro erro comum que as pessoas fazem ao cuidar de um travesseiro é colocá-lo no sol. Muitos acreditam fazer isso para matar as bactérias, porém, na verdade, estão fazendo o contrário.

“O sol e o calor são propícios para a proliferação de ácaros e bactérias. Por isso eles devem ser sempre guardados em lugares secos e com sombra”, explicou Dr. Bactéria.

2023-09-17