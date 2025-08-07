Política Desembargador declarou à Receita apartamento de alto padrão por valor 43 vezes menor

O CNJ abriu processo contra Ferreira Filho Foto: TJMT/divulgação O CNJ abriu processo contra Ferreira Filho. (Foto: TJMT/divulgação)

O desembargador João Ferreira Filho, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso – afastado das funções desde agosto do ano passado sob suspeita de ligação com esquema de venda de sentenças e lavagem de dinheiro -, declarou à Receita a compra de apartamentos de alto padrão por valores dezenas de vezes inferiores ao real desembolso.

Em uma transação a diferença chegou a pelo menos 43 vezes, aponta investigação sobre a evolução patrimonial do magistrado. Na aquisição de um imóvel de “altíssimo padrão” no empreendimento ‘Apogeo, a singularidade do ápice’ – imponente construção no bairro Goiabeiras, em Cuiabá, com até quatro suítes em 238 metros quadrados -, Ferreira Filho informou ter pago R$ 59.666,50, em 2020 (cerca de R$ 85 mil atualizados), ao passo que unidades estão à venda por R$ 3,7 milhões.

A defesa sustenta que o magistrado acumulou seu patrimônio ao longo de mais de 30 anos de carreira e que a ‘alegada incompatibilidade entre seus rendimentos e seus gastos é imprecisa’.

O Conselho Nacional de Justiça instaurou processo administrativo disciplinar contra o magistrado e manteve seu afastamento do cargo.

A investigação revela que Ferreira Filho adquiriu outros três apartamentos do empreendimento Soul, ‘sacada com churrasqueira’, também na capital de Mato Grosso, seguindo a mesma rotina de subvalorização.

Em sua declaração de ajuste anual de imposto de renda, em 2023, Ferreira Filho declarou ‘tardiamente’ os apartamentos 1202 e 1702, pelo módico valor de R$ 21.500,09 cada um. Mas a incorporadora, ao apresentar a Declaração de Operações Imobiliárias (DOI), informou como valor de aquisição o montante de R$ 472 mil e R$ 434 mil, respectivamente – ou 21 vezes maior do que aquele informado pelo desembargador em sua Declaração de IR Pessoa Física.

Em 2024, o magistrado adquiriu a terceira unidade no mesmo empreendimento. Desta vez, ele informou ao Fisco que o valor pago pelo imóvel foi de R$ 21.500,09 – a incorporadora, no entanto, comunicou, a título de pagamento, a quantia de R$ 592 mil, montante 28 vezes superior àquele declarado pelo desembargador.

Relatório de Análise de Polícia Judiciária acostado aos autos do CNJ destaca que, apesar do ‘expressivo valor dos imóveis’, foram registradas transferências do desembargador de apenas R$ 131.734,37 para a empresa Vanguard Home Empreendimentos Imobiliários Ltda no período investigado, ‘a indicar, portanto, que muito provavelmente, João Ferreira Filho realizou tais pagamentos por intermédio de terceiros, fazendo uso de boletos e de outros expedientes para afetar distanciamento dos atos de pagamento’.

Os investigadores mapearam os investimentos imobiliários de Ferreira Filho a partir de suas declarações anuais de IR Pessoa Física e informações colhidas junto aos bancos de dados DOI (Declaração de Operações Imobiliárias) e DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias), mecanismos que registram toda espécie de transação do setor.

Além dessas aquisições, a investigação do CNJ constatou ‘operações imobiliárias com imóveis não declarados’ por Ferreira Filho, identificados somente por terem sido incluídos, ora na DOI, ora na DIMOB.

O levantamento dos bens do desembargador foi realizado a partir da quebra de seu sigilo bancário e fiscal ‘em razão dos fortíssimos elementos indicativos do possível recebimento de vantagem indevida’.

As relações próximas de Ferreira Filho com o advogado e lobista Roberto Zampieri teriam impulsionado a suposta venda de sentenças. Zampieri foi assassinado à porta de seu escritório em Cuiabá, em dezembro de 2023.

Ao CNJ, o desembargador afirmou, por meio de sua defesa, que não havia conluio com o advogado ‘na medida em que, em muitos casos patrocinados por Roberto Zampieri perante a 1.ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso – integrada por Ferreira Filho – ora houve o reconhecimento de suspeição, ora foram proferidas decisões contrárias a seus interesses, o que afastam indícios de atuação concertada’.

Sobre o termo ‘amigo’, constantemente empregado por Zampieri para se referir a Ferreira Filho, a defesa sustenta que ‘não indica proximidade’.

A abertura de dados confidenciais do desembargador permitiu aos investigadores promoverem a análise da compatibilidade de seus gastos e de sua movimentação financeira, com os rendimentos licitamente auferidos’. Por esse caminho, os investigadores chegaram a supostos pagamentos ‘em seu próprio nome de vantagens indevidas repassadas por terceiros’. (Com informações do blog de Fausto Macedo, no portal de notícias Estadão Conteúdo)

