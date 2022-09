Rio Grande do Sul Desembargadora gaúcha Iris Nogueira é homenageada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul

Por Redação O Sul | 20 de setembro de 2022

Solenidade ocorreu no TJMS, em Campo Grande Foto: Assessoria de Imprensa/ TJMS Desembargadora gaúcha Iris Nogueira é homenageada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul Foto: Assessoria de Imprensa/ TJMS

A Desembargadora gaúcha Iris Helena Medeiros Nogueira foi homenageada na noite desta segunda-feira (19), em Mato Grosso do Sul.

“Gostaria de agradecer a condecoração concedida pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e quero compartilhar a honraria com todos os magistrados, servidores e estagiários do Judiciário gaúcho. Formamos uma imensa equipe que está sempre voltada ao aperfeiçoamento da prestação de serviços aos jurisdicionados. Nosso Judiciário do Rio Grande do Sul nunca parou, mesmo em meio aos piores momentos da pandemia, e seguirá desta forma, firme e com fé em Deus na busca efetiva de dias melhores para a sociedade, que é a razão de nossa existência”.

A declaração foi da presidente do Tribunal de Justiça, Desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, durante a Sessão Solene de Outorga da Ordem do Mérito Judiciário do Mato Grosso Sul, ocorrida na noite desta segunda-feira (19). Na oportunidade, a magistrada gaúcha foi uma das autoridades homenageadas pela Corte Sul-Mato-Grossense, recebendo a Medalha no Grau Grã-Cruz.

O presidente do TJMS, Desembargador Carlos Eduardo Contar, destacou o fato da Desembargadora Iris ser a primeira mulher a presidir o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em toda a sua história.

Em sua manifestação, o magistrado, idealizador da honraria, disse que “a maior satisfação não é de quem agora, com louvor e justiça, recebe tal honraria, mas, sim, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul que, ao conceder tal galardão, consegue reunir antigos e novos amigos, com a certeza que a presente Ordem do Mérito Judiciário há de se perpetuar nas biografias e registros do Poder Judiciário estadual”.

