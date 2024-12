Política Desembargadores do Mato Grosso do Sul deixarão de usar suas tornozeleiras eletrônicas

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2024

A decisão do ministro Cristiano Zanin também inclui a obrigação de entrega dos passaportes à Polícia Federal Foto: Nelson Jr./SCO/STF A decisão do ministro Cristiano Zanin também inclui a obrigação de entrega dos passaportes à Polícia Federal. (Foto: Nelson Jr./SCO/STF) Foto: Nelson Jr./SCO/STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, determinou a suspensão do uso de tornozeleiras eletrônicas pelos desembargadores Sideni Soncini Pimentel, Vladimir Abreu da Silva, Marcos José de Brito Rodrigues e Alexandre Bastos. Os magistrados são investigados no caso de venda de sentenças no judiciário de Mato Grosso do Sul. A decisão também inclui a obrigação de entrega dos passaportes à Polícia Federal, como parte das medidas cautelares impostas.

A medida ocorre após Zanin já ter revogado a tornozeleira do desembargador Sérgio Fernandes Martins, outro investigado na operação “Ultima Ratio”. Sérgio, que estava afastado desde outubro, retornou à presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) no início deste mês.

A operação, deflagrada em outubro, investigou os crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, falsificação e organização criminosa envolvendo magistrados do estado. Os mandados de busca e apreensão expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) ocorreram em diversas cidades, incluindo Campo Grande, Brasília, São Paulo e Cuiabá.

Até o momento, os desembargadores permanecem afastados de suas funções enquanto continuam sendo investigados. A operação que afastou os cinco desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul foi deflagrada em 24 de outubro por determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que exigiu, ainda, o uso de tornozeleira eletrônica pelos magistrados. O monitoramento iniciou doze dias depois da deflagração da operação, em 5 de novembro.

Os magistrados também estão proibidos de acessar as dependências dos órgãos públicos e de se comunicarem com outras pessoas investigadas. Além deles, outros servidores do judiciário, um procurador de Justiça, empresários e advogados – alguns deles filhos dos desembargadores – são investigados por lavagem de dinheiro, extorsão, falsificação e organização criminosa. No dia 26 de outubro, a investigação saiu das mãos do ministro Francisco Falcão, do STJ, e ficou sob responsabilidade do ministro Cristiano Zanin, do STF.

Com a decisão, todo material apreendido, como celulares, computadores, anotações, agendas e mídias eletrônicas, ficou remetido ao STF. Desde então, cabe ao ministro Zanin requisitar à direção da PF uma nova equipe para seguir com a investigação sob sua relatoria.

O caso segue em segredo de justiça e STF e STJ não disponibilizam detalhes sobre o andamento do processo judicial. O Conselho Nacional de Justiça e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul informaram que também não vão se posicionar. Os cargos dos magistrados afastados foram ocupados por juízes convocados pelo TJMS no dia 30 de outubro. As informações são do portal de notícias G1.

