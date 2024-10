Ao todo, durante a operação da PF, foram cumpridos 44 mandados de busca e apreensão contra os desembargadores, outros servidores públicos, nove advogados, além de empresários suspeitos de se beneficiarem do esquema. Foram apreendidas diversas armas, além de mais de R$ 3 milhões em espécie.

“Grupos de escritórios de advocacia tinham privilégio, algum tipo de acesso privilegiado a alguns gabinetes de desembargadores, e aí conseguiam ganhos de causa, muitas vezes com subterfúgios que certamente dentro do direito não conseguiriam”, afirma Carlos Henrique Cotta D’Angelo, superintendente da Polícia Federal/MS.

Em uma das mensagens obtidas com autorização judicial, um advogado informa a um servidor envolvido no esquema o placar de um julgamento. De fato, o placar foi 3 a 2, a favor do cliente dele. A Polícia Federal reuniu relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras que apontam movimentações financeiras atípicas dos desembargadores. Os documentos alertam sobre operações com dinheiro em espécie para comprar joias e um imóvel para um dos magistrados.