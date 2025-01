Economia Desemprego no Brasil fica em 6,6% em 2024, a menor taxa da série histórica do IBGE

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2025

Até então, a menor taxa de desemprego havia sido registrada em 2014 (7%) Foto: Agência Brasília Até então, a menor taxa de desemprego havia sido registrada em 2014 (7%). (Foto: Agência Brasília) Foto: Agência Brasília

A taxa de desemprego no Brasil ficou em 6,6% no ano passado, de acordo com a Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Contínua, divulgada nesta sexta-feira (31) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Esse é o menor índice da série histórica, iniciada em 2012.

Até então, a menor taxa havia sido registrada em 2014 (7%). O resultado representa um recuo de 1,2 ponto percentual frente ao verificado em 2023 (7,8%). A população desocupada totalizou 7,4 milhões de pessoas em 2024, uma queda de 1,1 milhão (-13,2%) frente a 2023.

A população ocupada totalizou 103,3 milhões de pessoas em 2024, batendo o recorde da série histórica e ficando 2,6% acima do número verificado em 2023.

O número de empregados com carteira de trabalho assinada aumentou 2,7% e chegou a 38,7 milhões de pessoas. Já a estimativa anual de empregados sem carteira assinada no setor privado teve aumento de 6% em 2024, passando para 14,2 milhões de pessoas.

O número de trabalhadores por conta própria totalizou 26 milhões em 2024, alta de 1,9%. O rendimento real habitual dos trabalhadores foi estimado em R$ 3.225, valor 3,7% maior do que o de 2023.

Dezembro

No trimestre encerrado em dezembro, a taxa de desocupação no País foi de 6,2%, com leve baixa em relação ao trimestre de julho a setembro (6,4%).

2025-01-31