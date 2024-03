Economia Desemprego no Brasil fica em 7,6% em janeiro e atinge 8,3 milhões de pessoas

Por Redação O Sul | 29 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Comparado com o trimestre imediatamente anterior, a taxa de desemprego ficou estável. (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A taxa de desemprego no Brasil foi de 7,6% no trimestre encerrado em janeiro, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua divulgada pelo IBGE. No mesmo intervalo de 2023, a taxa era de 8,4%. Em relação ao trimestre imediatamente anterior, de agosto a outubro, o período teve estabilidade de desocupação (7,6%). Para os trimestres encerrados em janeiro, é a menor taxa de desocupação desde 2015 (6,9%).

Contra todos os trimestres móveis, é a primeira alta desde fevereiro de 2023, mas o IBGE não considera os dados comparáveis porque há sobreposição de dados.

A estabilidade contra o trimestre anterior põe fim, porém, a trimestres seguidos de queda na taxa de desocupação. O mês de janeiro segue uma sazonalidade do mercado de trabalho. No final do ano, o país costuma gerar vagas temporárias para o período de festas, e parte desse contingente é dispensado no início do ano seguinte.

“Em alguns anos, essa sazonalidade pode ser maior, ou menor. Nessa entrada do ano de 2024, o que a gente percebe é uma estabilidade, justamente porque a população desocupada não teve expansão tão significativa nesse trimestre encerrado em janeiro de 2024”, explica a coordenadora de Pesquisas Domiciliares do IBGE, Adriana Beringuy.

Com os resultados, o número absoluto de desocupados também ficou estável contra o trimestre anterior, atingindo 8,3 milhões de pessoas. Na comparação anual, o recuo é de 7,8%.

Entre novembro e janeiro, houve crescimento de 0,4% na população ocupada, que chegou a 100,5 milhões de pessoas, recorde da série comparável. No ano, o aumento foi de 2%, com mais 1,9 milhão de pessoas ocupadas.

O percentual de pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar — chamado de nível da ocupação — foi estimado em 57,3%, resultado estável frente ao trimestre anterior. Em relação ao mesmo período do ano anterior, a alta é de 0,6 p.p.

Já o número de pessoas dentro da força de trabalho (soma de ocupados e desocupados), teve alta de 0,4% no trimestre, estimado em 108,9 milhões. A população fora da força totalizou 66,6 milhões, mais uma estabilidade no trimestre.

O IBGE aponta que três setores foram importantes para o aumento de ocupação que impediu um crescimento da taxa de desocupação. Foram eles:

* Transporte, armazenagem e correio (alta de 7,5%, ou mais 404 mil pessoas);

* Informação, Comunicação e Atividades Financeiras, Imobiliárias, Profissionais e Administrativas (6,6%, ou mais 788 mil);

* e Administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (3,4%, ou mais 591 mil).

Por outro lado, Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura recuou 6% (ou menos 503 mil pessoas) frente ao trimestre anterior e -6,9% (ou menos 582 mil pessoas) contra o mesmo trimestre de 2023.

Rendimento

O rendimento real habitual teve alta frente ao trimestre anterior, de 1,6%, e passou a R$ 3.078. No ano, o crescimento foi de 3,8%.

Já a massa de rendimento real habitual foi estimada em R$ 305,1 bilhões, mais um recorde da série histórica do IBGE. O resultado subiu 2,1% frente ao trimestre anterior, e cresceu 6% na comparação anual.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/desemprego-no-brasil-vai-a-76-em-janeiro-e-atinge-83-milhoes-de-pessoas/

Desemprego no Brasil fica em 7,6% em janeiro e atinge 8,3 milhões de pessoas

2024-02-29