Brasil Desenrola: Ministério Público investiga sites falsos criados para golpes online

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Os criminosos criam sites falsos, com símbolos do governo e do Desenrola, e promovem anúncios nas redes sociais Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil Os criminosos criam sites falsos, com símbolos do governo e do Desenrola, e promovem anúncios nas redes sociais. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) abriu investigação para apurar golpes envolvendo o programa de renegociação de dívidas Desenrola Brasil, lançado nesta semana pelo governo federal.

Conforme a apuração, os criminosos criam sites falsos, com símbolos do governo e do Desenrola, e promovem anúncios nas redes sociais para atrair pessoas interessadas em “limpar o nome”. Há ofertas de desconto de até 99%.

“Quando as vítimas clicam, são enviadas para sites fraudulentos, que se passam por governamentais ou negociadores de dívidas, para obter dados das vítimas ou até mesmo para aplicar golpes financeiros”, disse o promotor de Justiça Mauro Ellovitch, coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate aos Crimes Cibernéticos.

Segundo o promotor, além do estelionato – em que a vítima acredita que está quitando a dívida com a instituição financeira, mas, na verdade está pagando ao criminoso –, as pessoas correm o risco de ter os dados pessoais, como nome, CPF, endereço e número da conta bancária, usados para a aplicação de outros golpes.

Há, ainda, o risco de contaminação do computador ou celular.

“Esses links podem conter arquivos maliciosos, que a gente chama de malwares. Quando a vítima clica, o criminoso assume o controle da conta de rede social dela ou até do próprio celular”, afirmou Ellovitch.

Os suspeitos podem responder por invasão de dispositivo informático, estelionato e crimes contra a economia popular.

“Os cibercriminosos estão sempre atualizados, buscando o que tem de tendência, o que tem de notícia, de programa novo, para tentar iludir as vítimas e pegar a gente despreparado. Nesse caso do Desenrola Brasil, eles foram muito oportunistas e desenvolveram, com uma velocidade muito grande, tanto sites quanto anúncios nas redes sociais”, disse Ellovitch.

Desenrola

O Desenrola Brasil, programa federal de renegociação de dívidas, começou nessa segunda-feira (17). Instituições financeiras credenciadas pelo Banco Central a realizar operações de crédito começam a oferecer condições especiais para limpar o nome de pessoas que estão endividadas.

Dois grupos serão beneficiados nesta fase do programa. Primeiro, pessoas físicas que têm dívidas bancárias de até R$ 100 ficarão automaticamente com o nome limpo pelas instituições. Assim, os beneficiados podem voltar a pegar crédito ou fazer contrato de aluguel, se não tiver outras restrições.

O segundo grupo é o das pessoas físicas com renda de até R$ 20 mil e dívidas em banco sem limite de valor. Os bancos vão oferecer a possibilidade de renegociação diretamente em seus canais com os clientes, e as condições mudam de uma instituição para outra.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/desenrola-ministerio-publico-investiga-sites-falsos-criados-para-golpes-online/

Desenrola: Ministério Público investiga sites falsos criados para golpes online

2023-07-19