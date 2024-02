Rio Grande do Sul Desenrola: quase 70 mil pessoas renegociaram dívidas no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Porto Alegre está entre as 30 cidades com maior volume de negociações no Brasil. Foto: Divulgação/Sebrae Porto Alegre está entre as 30 cidades com maior volume de negociações no Brasil. (Foto: Divulgação/Sebrae) Foto: Divulgação/Sebrae

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Rio Grande do Sul é o Estado da Região Sul com maior número de negociações formalizadas na Faixa 1 do Desenrola Brasil. Entre 9 de outubro de 2023 e 18 de fevereiro deste ano, mais de 69,8 mil gaúchos ajustaram as dívidas com o auxílio do programa do governo federal.

No Estado, eram R$ 394,9 milhões em débitos antes da aplicação dos descontos da iniciativa. Após os ajustes, o total devido caiu para R$ 56,1, milhões. Desses, R$ 8,05 milhões foram quitados à vista e R$ 48,09 milhões reorganizados de forma parcelada.

Porto Alegre está entre as 30 cidades com maior volume de negociações no Brasil. Na capital gaúcha, mais de 12,9 mil pessoas se beneficiaram do programa, em um volume de R$ 9,8 milhões negociados em mais de 29,2 mil contratos.

A Faixa 1 contempla pessoas com renda de até dois salários mínimos ou inscritas no Cadastro Único de Programa Sociais (CadÚnico) e engloba dívidas negativadas entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022 que não ultrapassem o valor de R$ 20 mil cada.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/desenrola-quase-70-mil-pessoas-renegociam-dividas-no-rio-grande-do-sul/

Desenrola: quase 70 mil pessoas renegociaram dívidas no Rio Grande do Sul

2024-02-21