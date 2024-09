Porto Alegre Desfile de 7 de Setembro em Porto Alegre homenageia forças de segurança que atuaram nas enchentes

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Os militares que participaram do desfile atuam na Operação Taquari 2. Foto: Polícia Civil/Divulgação Os militares que participaram do desfile atuam na Operação Taquari 2. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O tempo nublado na manhã desse sábado (7) não afastou o público da Orla do Guaíba, em Porto Alegre, durante o Desfile de 7 de Setembro. O evento teve como mote principal lembrar as vítimas da maior catástrofe climática da história recente do Rio Grande do Sul e contou com homenagens para as forças de segurança que atuaram no Estado em maio durante as enchentes. Cães resgatados e adotados por organizações militares também desfilaram com a tropa.

Os militares que participaram do desfile atuam na Operação Taquari 2. A ofensiva, que começou em 29 de abril, em auxílio ao povo gaúcho que sofreu com as enchentes, realizou diversas ações de resgates, distribuição de alimentos, mantimentos e medicamentos. Os agentes foram empregados ainda na limpeza e desobstrução de vias, recuperação de escolas e no apoio aos órgãos públicos para restabelecimento de serviços básicos e de religação do Estado.

Equipamentos da Engenharia do Exército Brasileiro, como a Viatura Portada Ribbon, que transportava uma ponte dobrável flutuante, e outros meios utilizados na operação fizeram parte do desfile.

O evento iniciou às 10h na Avenida Edvaldo Pereira Paiva. No local, os ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira, veteranos das Forças Armadas e representantes de entidades civis, coordenados pela Liga de Defesa Nacional, também desfilaram, assim como alunos do Colégio Militar de Porto Alegre, do Colégio Tiradentes e da banda de música do Colégio Júlio de Castilhos.

Entre os presentes estavam o Comandante Militar do Sul (CMS), general Hertz Pires do Nascimento, o vice-governador Gabriel Souza e o prefeito Sebastião Melo, que participaram da cerimônia de hasteamento das bandeiras do Rio Grande do Sul, do Brasil e de Porto Alegre, para abertura do desfile.

O desfile motorizado contou com quase 5 mil pessoas em 219 veículos, entre motocicletas, veículos motorizados e blindados das Forças Armadas e também das forças de segurança federal, estadual e municipal. Na sequência, o Fogo Simbólico da Pátria foi transformado em Chama Farroupilha e conduzido pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho ao Acampamento Farroupilha, montado no Parque Harmonia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/desfile-de-7-de-setembro-em-porto-alegre-homenageia-forcas-de-seguranca-que-atuaram-nas-enchentes/

Desfile de 7 de Setembro em Porto Alegre homenageia forças de segurança que atuaram nas enchentes

2024-09-07