Geral Desfile de carros antigos marca aniversário do Brique da Redenção neste domingo

Por Redação O Sul | 25 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Após o desfile, a caravana estaciona no Brique e fica exposta ao público até as 12h. (Foto: PMPA/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Neste domingo (26), acontece o desfile de carros antigos do Veteran Car Club em homenagem aos 251 anos de Porto Alegre e aos 45 anos do Brique da Redenção. Após, a caravana estaciona no Brique e fica exposta ao público até as 12h.

A concentração será no Shopping Total, a partir das 9h, e a saída, com escolta da EPTC, em direção ao Brique (via Rua Santo Antônio) ocorrerá às 10h. Além do desfile, a organização do evento irá coletar alimentos não perecíveis que serão destinados ao Banco de Alimentos.

A programação é uma organização da Prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) e da Comissão Deliberativa dos Antiquários do Brique da Redenção. Em caso de chuva, o evento será cancelado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/desfile-de-carros-antigos-marca-aniversario-do-brique-da-redencao-neste-domingo/

Desfile de carros antigos marca aniversário do Brique da Redenção neste domingo