Cerca de 15 pessoas ficaram feridas e duas morreram, segundo o Corpo de Bombeiros. Por meio de nota, a Marinha do Brasil afirmou que um inquérito será instaurado para apurar as causas da tragédia.

O Corpo de Bombeiros informou que, a princípio, uma “tromba d’água” junto a pedras fez com que elas deslizassem dos cânions e caíssem de uma altura de mais de 5 metros, atingindo as lanchas.

Confira a nota da Marinha:

“A Marinha do Brasil informa que tomou conhecimento de um acidente, no fim da manhã de hoje, após deslizamento de rochedo atingir embarcações que navegavam a região dos cânions, em Capitólio-MG. A DelFurnas deslocou, imediatamente, equipes de Busca e Salvamento (SAR) para o local, integrantes da Operação Verão ora em andamento, a fim de prestar o apoio necessário às tripulações envolvidas no acidente, no transporte de feridos para a Santa Casa de Capitólio e no auxílio aos outros órgãos atuando no local. Um inquérito será instaurado para apurar causas, circunstâncias do acidente/fato ocorrido.”