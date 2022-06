Mundo Deslizamento em hotel de luxo causa morte em Bariloche, na Argentina

Por Redação O Sul | 7 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Quarto de hotel de luxo em Bariloche ficou coberto de lama. (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Um deslizamento de terra deixou uma pessoa morta, duas desaparecidas e cinco feridas em um hotel na cidade de Bariloche, no Sul da Argentina, na última segunda-feira (6). O local atingido é um hotel de luxo. A vítima fatal era um turista do Uruguai que havia se hospedado lá.

Fortes chuvas caem na cidade desde o fim de semana e fizeram com que uma contenção cedesse.

Ainda há buscas pelos outros hóspedes que estão desaparecidos (segundo o jornal “La Nación”, está especialmente difícil conduzir as operações porque ainda chovia no local). Já os feridos são argentinos.

Os bombeiros ajudaram a retirar as pessoas que estavam no hotel e usam cachorros para tentar encontrar os desaparecidos. O quarto onde estavam esses desaparecidos ficou cheio de barro.

O barro veio de um morro, entrou pelos andares mais alto do hotel e foi descendo. Além da água da chuva e da terra do morro, também havia árvores e material de construção de uma edificação que está sendo erguida atrás do hotel.

Os relatos são de que a lama atingiu o primeiro andar do hotel, e os hóspedes tiveram que sair correndo para o térreo. Alguns deixaram seus quartos ainda de roupão.

O complexo hoteleiro é composto por dois prédios e vários chalés. As chuvas fizeram com que o terreno daquela área cedesse sobre os hotéis. Segundo o Ministério Público da província sul do Rio Negro, a avalanche causada pelo deslizamento chegou a carregar uma parede de carga do hotel, além de arrastar terra e outros materiais.

Em nota, o hotel afirmou que presta todo o suporte às vítimas e suas famílias.

“Neste momento, nossa prioridade é dar apoio às vítimas e suas famílias. Todos os hóspedes foram transferidos para o Hotel Pioneros e estão bem. Neste momento estamos em contato com as famílias da pessoa falecida, dos feridos e das pessoas que ainda são procuradas”.

Nevada

A cidade recebeu, no final de maio, a primeira grande nevada do ano. A queda expressiva de neve inaugurou uma temporada que promete ter recorde de visitantes, conforme as expectativas da Emprotur, entidade de fomento ao turismo da cidade. Bariloche está com todos os serviços funcionando normalmente e com estrutura turística totalmente habilitada.

Diante das precipitações dos flocos ainda em maio, o secretário de Turismo de Bariloche, Gastón Burlon, vê com otimismo o período de inverno, considerado o mais atrativo na cidade argentina.

“As distintas promoções existentes para as hospedagens, as variadas opções de destinos para visitação, as novidades nos centros de neve e o aumento da conectividade aérea entre Bariloche e o Brasil nos fazem acreditar que a temporada será de bons números e agradará aos turistas”, ressalta Burlon.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo