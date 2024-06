Rio Grande do Sul Desperdício anual de água no Brasil poderia abastecer toda a população do RS por mais de cinco anos

Com grande desperdício, o Brasil não controla de maneira eficiente o uso da água. Um levantamento do ITB (Instituto Trata Brasil), com base em dados do Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento, aponta que a água potável perdida anualmente em diversas operações abasteceria toda a população do Rio Grande do Sul – cerca de 11 milhões de pessoas – por mais de cinco anos.

Aproximadamente 32 milhões de brasileiros sofrem com a ausência de água tratada. Em paralelo, o índice de perdas na distribuição totaliza 38% de desperdício, antes de chegar às residências em todo o território nacional.

O Brasil desperdiçou, somente em 2022, cerca de 7 bilhões de metros cúbicos de água tratada, o equivalente a 7,6 mil piscinas olímpicas por dia.

A falha na distribuição pode ser motivada por vários fatores como, por exemplo, vazamentos, erros de medição e consumos não autorizados.

Essas perdas trazem prejuízo ao meio ambiente, além de encarecer o sistema e impactar o bolso dos consumidores.

Nos países desenvolvidos, a média de desperdício é de 15%, enquanto no Brasil, durante a medição do estudo, em 2022, a taxa foi de 35%, ou seja, 20 pontos percentuais acima.

O levantamento aponta que a região Norte lidera o desperdício, com 46,94%, seguida da Nordeste, com 46,67%. A região Sudeste tem a menor taxa de falha nas operações, com 33,9%.

