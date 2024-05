Política “Destinamos 63 milhões de reais para ações emergenciais”, diz a ministra da Saúde para o Rio Grande do Sul

15 de maio de 2024

Ministra da Saúde discursou em evento do governo que divulgou novas medidas de ajuda ao Rio Grande do Sul Foto: Walterson Rosa/MS Foto: Walterson Rosa/MS

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, afirmou durante discurso em evento do governo nesta quarta-feira (15) para anunciar novas medidas para recuperação das cidades afetadas pelas chuvas no estado do Rio Grande do Sul, que a pasta da saúde já destinou R$63 milhões para ações emergenciais.

Ressaltou que a MP (Medida Provisória) encaminhada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva “que destina 816 milhões para a Saúde vai estar dirigida para propostas que estão vindo dos municípios e do Estado”.

De acordo com Nísia Trindade, até o momento, o governo federal recebeu 345 propostas. Ao longo de seu discurso, a ministra destacou que “não estão faltando medicamentos na relação com as secretarias municipais” e que também “não estão em falta vacinas”.

“Medicamentos, nesse momento são fundamentais. Há uma grande preocupação com as doenças infecciosas, mas nós temos trabalhado também para garantir a atenção dos pacientes crônicos, como é o caso dos pacientes que precisam da hemodiálise, como é o caso de pacientes com problemas cardiovasculares.” Este também é um tema de atenção da pasta.

Uma outra questão de atenção do ministério é a da saúde mental não só das pessoas atingidas, mas daqueles que estão trabalhando no estado também, como médicos e voluntários.

“São muitas ações que estão sendo realizadas, mas sabemos que há muito mais o que fazer”, completou a ministra que também repudiou as fake news divulgadas em relação à tragédia no Rio Grande do Sul.

