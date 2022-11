Brasil Destroços do avião da FAB são localizados próximo a Florianóplois

5 de novembro de 2022

Avião foi encontrado totalmente destruído, segundo a prefeitura de Canelinha. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Canelinha)

O avião da Força Aérea Brasileira (FAB) que perdeu o sinal em Santa Catarina foi encontrado neste sábado (5) em uma área de mata de Canelinha, na Grande Florianópolis, informou o secretário de Obras e Serviços Urbanos do município, Silvio Reis. A Aeronáutica também confirmou a queda. Dois corpos foram encontrados carbonizados.

A aeronave de instrução modelo T-25, da Academia da Força Aérea, perdeu sinal na tarde de sexta-feira (4), quando o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina foi acionado pela Aeronáutica. Na manhã deste sábado, a FAB passou a usar avião e helicópteros próprios para as buscas.

Em nota, a FAB expressou suas condolências e informou que está prestando assistência aos familiares dos miliares mortos no acidente.

“A Força Aérea Brasileira (FAB) lamenta informar o falecimento dos dois militares que estavam a bordo da aeronave T-25 Universal da Academia da Força Aérea (AFA) – acidentada na tarde desta sexta-feira (04/11) em Santa Catarina e localizada no final da manhã de sábado (05/11). Os tripulantes realizavam um voo de treinamento”.

O comandante da Aeronáutica, tenente-brigadeiro do ar Carlos Baptista, também se manifestou na web. “Condolências às famílias e amigos”, escreveu.

A FAB informou também que vai investigar as causas do acidente.

Conforme o secretário de Obras e Serviços Urbanos de Canelinha, Silvio Reis, o avião foi encontrado “totalmente destruído”, por volta das 12h deste sábado, em uma localidade conhecida como Rolador, a cerca de 68 km de Florianópolis. O T-25 era ocupado por dois militares que faziam um voo de treinamento da Academia da Força Aérea.

Segundo os bombeiros, o avião partiu de Pirassununga (SP) com destino a Florianópolis.

Identificação

Um dos ocupantes era o piloto Sérgio Branquinho Junior, de Ribeirão Preto (SP). O jovem cadete de 22 anos estava no quarto ano da Academia da Força Aérea e fazia um voo de treinamento. A segunda vítima não havia sido identificada até a última atualização da matéria.

Em nota, a Prefeitura de Ribeirão Preto, onde o pai do cadete trabalha, lamentou a morte.

“Com profundo pesar que recebemos hoje a notícia do falecimento do filho do engenheiro Sérgio Branquinho, Sérgio Branquinho Junior. Funcionário há quase 30 anos da prefeitura, Sérgio se orgulhava do filho, que cursava o quarto anos na AFA – Academia da Força Aérea Brasileira e estava próximo da formatura”, comunicou.

