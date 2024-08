Política Desvio de R$ 15 milhões: Polícia Federal prende dois suspeitos de invasão do sistema de pagamentos do governo federal

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











A PF informou ainda que as investigações continuarão até a completa desarticulação da organização criminosa. (Foto: Divulgação/PF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Federal (PF) prendeu nessa quarta-feira (21) dois suspeitos de participarem de uma invasão ao Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi), que realiza o processamento, o controle e a execução financeira, patrimonial e contábil do governo federal brasileiro. Até o momento, foram identificados furtos no montante de aproximadamente R$ 15 milhões pela plataforma, havendo ainda a detecção de tentativas de desvio de mais de R$ 50 milhões.

De acordo com a PF, a ação visa desarticular organização criminosa especializada e fraudes eletrônicas e no furto de recursos públicos por meio do Siafi, utilizado por diversos órgãos governamentais.

Foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão, além de três mandados de prisão temporária em Minas Gerais, na Bahia, no Rio, em São Paulo e no Distrito Federal.

A investigação, iniciada após a identificação de desvios de recursos públicos por meio de pagamentos indevidos, revelou um esquema de alta complexidade que incluía a realização de acessos indevidos ao Siafi, mediante a utilização de credenciais falsas de ordenadores de despesas.

“A organização criminosa utilizava técnicas avançadas de invasão cibernética, incluindo campanhas de phishing, por meio do envio de mensagens do tipo SMS com links maliciosos que captavam os dados dos destinatários, e emissão fraudulenta de certificados digitais, para obter acesso a contas e autorizar pagamentos indevidos”, informou a PF.

Além disso, para poder receber os valores desviados, o grupo criminoso também se utilizava de contas de intermediários, conhecidos como “laranjas”, que eram posteriormente ocultados através de instituições de pagamento e exchanges, empresas que atuam como corretoras de criptoativos.

Diante dos fatos, os investigados poderão responder pelos crimes de invasão de dispositivo informático, furto qualificado mediante fraude, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

O nome da operação, Gold Digger, faz alusão ao termo em inglês que literalmente significa “escavador de ouro” ou “minerador”, refletindo o caráter meticuloso e persistente das violações na extração ilícita de grandes quantias de dinheiro público.

Além disso, o termo possui um sentido pejorativo, utilizado para descrever pessoas que se associam a outras com o objetivo de obter vantagens financeiras, o que reflete o modus operandi dos envolvidos, que buscam se aproveitar dos recursos públicos para lucro próprio.

A PF informou ainda que as investigações continuarão até a completa desarticulação da organização criminosa e a responsabilização de seus integrantes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/desvio-de-r-15-milhoes-policia-federal-prende-dois-suspeitos-de-invasao-do-sistema-de-pagamentos-do-governo-federal/

Desvio de R$ 15 milhões: Polícia Federal prende dois suspeitos de invasão do sistema de pagamentos do governo federal

2024-08-21