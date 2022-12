Rio Grande do Sul Detran renova parceria com Brigada Militar para oferecer mais exames de habilitação

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2022

Reforço conta com servidores que já realizam a atividade na corporação. (Foto: Divulgação/Detran-RS)

Com a prorrogação do prazo de conclusão dos processos ativos de habilitação de novos condutores, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) renovou até 31 de dezembro de 2023 a parceria com a Brigada Militar (BM) para oferecer vagas extras em exames de direção para candidatos civis. A medida consta em portaria publicada nesta semana, determinando a realização do serviço em turno inverso ao de trabalho na segurança pública, sob regime de escala.

A parceria foi iniciada em outubro. Atualmente são 42 policiais reforçando o atendimento da autarquia aos candidatos à primeira carteira de motorista. O grupo é formado por integrantes da corporação que já contavam com experiência compatível – eles trabalham no Centro de Formação de Condutores da própria BM. As bancas já estiveram em Porto Alegre, Caxias do Sul (Serra), Passo Fundo (Região Norte) e Pelotas (Região Sul), onde a demanda é maior.

Conforme o Detran, a nomeação de brigadianos para aplicação das provas de habilitação é motivada pelo aumento da procura por provas, decorrente da suspensão de prazos durante a pandemia de coronavírus: o tempo máximo para concluir todas as etapas da formação do condutor era de um ano, foi suspenso em outubro de 2020 e depois prorrogado duas vezes.

Assim, os reprovados podem retornar indefinidamente para fazer o exame, o que provocou um demanda atípica. Pesou na estratégia, ainda, o fato de o Departamento ter registrado alta na procura pela primeira CNH: de 20 mil em 2019, subiu para 32 mil no ano seguinte e chegou a quase 38 mil em 2021.

Aumento na média

O apoio da Brigada Militar não foi a única providência. Com uma série de medidas administrativas, em 2022 o Detran gaúcho ampliou em 40% da média mensal de provas, chegando a 47 mil em novembro. No momento atual, ao menos 53 mil candidatos aguardam a realização da prova nas categorias A e B – eles concluíram as etapas anteriores ou fizeram a prova mais recente nos últimos seis meses.

(Marcello Campos)

