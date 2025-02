Rio Grande do Sul Detran-RS retoma uso de tecnologia que amplia a segurança no emplacamento de veículos

Por Redação O Sul | 19 de fevereiro de 2025

Ferramenta utiliza inteligência artificial para evitar erros e riscos de clonagem. (Foto: Arquivo/Detran)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul (Detran-RS) retomou o uso de tecnologia destinado a ampliar a segurança nos serviços de emplacamento de veículos. Ao realizarem o procedimento, as empresas estampadoras contam com ferramenta de inteligência artificial que elimina erros e reduz as chances de clonagem do dispositivo de identificação.

Conforme a autarquia, o recurso já estava em vigor e foi retomado após alguns ajustes no fluxo do emplacamento de veículos zero-quilômetro. “Todo processo é feito com rastreabilidade de ponta a ponta, entregando ao Detran ferramentas que facilitam a fiscalização e controle das estampadoras em todo o Estado”, ressalta o texto divulgado em detran.rs.gov.br.

A Associação Gaúcha dos Estampadores (AGAFAPV) corrobora a avaliação, sublinhando que os benefícios contemplam não apenas os empresários do setor, mas principalmente os cidadãos. “Além disso, a emissão obrigatória e automática da nota fiscal acaba com a sonegação fiscal e amplia a transparência no emplacamento”, acrescenta.

Para o presidente da entidade, Fábio Baldissera, a ferramenta também aumenta as responsabilidades à categoria. “O Detran gaúcho sempre esteve na vanguarda da implementação de novos projetos e tecnologias em prol da segurança pública”, finaliza.

(Marcello Campos)

2025-02-19