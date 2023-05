Economia “Deu tudo errado”, diz “pai” do Twitter sobre venda da rede social para Elon Musk

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2023

Dorsey admite que o Twitter está se saindo mal com Musk. (Foto: Reprodução/Twitter)

O ex-CEO do Twitter Jack Dorsey voltou a criticar a liderança de Elon Musk na rede social, dizendo que o bilionário não se mostrou o guardião ideal da plataforma. Em uma publicação no Bluesky, rede também fundada por Dorsey, o criador do site do passarinho azul disse que Musk deveria ter desistido de comprar a plataforma.

Dorsey disse que achava que Musk, o CEO da Tesla que ocupa o mesmo cargo no Twitter hoje, deveria ter pago US$ 1 bilhão para desistir do negócio de adquirir a plataforma de mídia social. Os comentários são uma inversão drástica do forte apoio de Dorsey à aquisição de Musk, quando ele escreveu há um ano que, se o Twitter tivesse que ser uma empresa privada, “Elon é a única solução em que confio”.

Em seus comentários no Bluesky, porém, Dorsey adotou um tom bem diferente. O empresário disse que não achava que Musk “agiu corretamente” com a condução da companhia, acrescentando que não acreditava que o conselho da empresa deveria ter forçado a venda. “Deu tudo errado”, acrescentou Dorsey.

O Bluesky é um aplicativo parcialmente financiado por Dorsey, construído sobre um protocolo de rede social federado e aberto que ele defende. Na nova rede social, Dorsey respondeu a uma pergunta do usuário Jason Goldman, sobre se ele sentia que Musk se provou o “melhor possível chefe”.

Quando Musk tentou desistir da compra, Dorsey acrescentou: “Eu gostaria que o conselho não tivesse forçado a venda. Talvez houvesse uma chance, mas agora nunca saberemos”. Quanto à decisão de Musk de, em última análise, concluir a compra em vez de pagar uma multa de US$ 1 bilhão para encerrála, Dorsey disse: “Acho que ele deveria ter desistido e pago os US$ 1 bilhão”.

Musk não respondeu a um pedido de comentário sobre as observações de Dorsey. Musk apareceu em programa de TV na HBO na última semana , e falou sobre assuntos como seu tempo à frente da empresa, uma recente reunião com o líder da maioria no Senado dos EUA, o democrata Charles E. Schumer, e suas preocupações com a retórica vinda da esquerda política.

Sem escolha

Além de lamentar o estado atual do Twitter sob Musk e as circunstâncias que o levaram até lá, Dorsey também compartilhou sua opinião de que o Twitter “nunca teria sobrevivido como uma empresa pública”. Ele sugeriu que as condições de mercado combinadas com o estado da empresa na época significavam que ela estava destinada a ser manipulada por investidores ativistas e empresas de private equity que procuravam adquiri-la.

“Estava em um caminho rápido para a falência”, disse o empresário sobre o Twitter. “Então, tive de tomar medidas drásticas. Não havia escolha.”

2023-05-02