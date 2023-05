Porto Alegre Deve ser demolido até terça um dos últimos pavilhões da Cadeia Pública de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 25 de maio de 2023

Em maio foram transferidos 529 presos para dar início a essa etapa das obras Foto: Jürgen Mayrhofer/Ascom SSPS Em maio foram transferidos 529 presos para dar início a essa etapa das obras. (Foto: Jürgen Mayrhofer/Ascom SSPS) Foto: Jürgen Mayrhofer/Ascom SSPS

Um dos últimos prédios da antiga estrutura da Cadeia Pública de Porto Alegre, o Pavilhão F, deve ser demolido até terça (30).

A fase de demolição foi iniciada na semana passada, com a limpeza do local e a destruição de um dos muros. Nos dias 11 e 15 deste mês, foram transferidos 529 presos para dar início a essa etapa das obras, quando os pavilhões F e A foram esvaziados, restando apenas o B com apenados.

No local onde estão os três prédios serão construídos mais seis módulos de vivência, com 1.320 vagas, totalizando, com os três módulos que já estão prontos, 1.884 vagas.

Com área construída de cerca de 14 mil metros quadrados, o setor abrange as celas e os locais para atividades do cotidiano das pessoas presas como é o caso do pátio coberto e de sol, áreas para visita e atendimento jurídico.

Já a parte externa terá torres de controle e serviços, com reservatórios, casa de bombas, central de gás GLP, gerador de água quente e de energia e subestação.

“É o fim de um prédio histórico. A partir de agora, poderemos oferecer melhores condições de trabalho para os servidores, mais dignidade às pessoas privadas de liberdade e mais segurança à sociedade”, explica o secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo, Luiz Henrique Viana.

Iniciada em julho de 2022, a obra conta com um investimento total de R$ 116,7 milhões.

