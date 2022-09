Rio Grande do Sul Dez líderes de facções criminosas gaúchas são transferidos para Charqueadas e Canoas

Os detentos foram removidos de quatro cadeias em Porto Alegre e Charqueadas Foto: Sue Gotardo/SJSPS Os detentos foram removidos de quatro cadeias em Porto Alegre e Charqueadas. (Foto: Sue Gotardo/SJSPS) Foto: Sue Gotardo/SJSPS

A Susepe (Superintendência dos Serviços Penitenciários) realizou, na sexta-feira (16), uma operação de transferência de dez líderes de facções criminosas para a Pasc (Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas) e a Pecan (Penitenciária de Canoas).

Os detentos foram removidos de quatro cadeias em Porto Alegre e Charqueadas. Seis criminosos são integrantes de um grupo que tem base no Vale do Sinos e quatro fazendo parte de outro com sede na Vila Cruzeiro, na Zona Sul da Capital. A operação contou com a participação de cerca de 90 policiais penais.

Presídio federais

Na quinta-feira (15), 13 líderes das principais facções criminosas que atuam no Rio Grande do Sul foram transferidos para presídios federais. Deflagrada pelas forças de segurança do Estado com o apoio de órgãos federais, a Operação Império da Lei IV contou com a participação de 300 agentes e o emprego de 30 viaturas e uma aeronave.

Os criminosos foram levados para Campo Grande (MS), Mossoró (RN) e Porto Velho (RO). As transferências visam frear a onda de homicídios motivada pela guerra entre facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas em Porto Alegre e no interior do Estado.

