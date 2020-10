Pesquisadores de todo o mundo buscam por uma candidata segura e eficaz para vacina contra o novo coronavírus. Até esta quarta-feira (21), a Organização Mundial da Saúde (OMS) já havia registrado cerca de 179 pesquisas em desenvolvimento, com ao menos 44 delas sendo testadas em humanos – destas, 10 estão na terceira e última fase.

A China é o país com mais candidatas em Fase 3 na corrida por uma imunização, com quatro vacinas experimentais. Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e Rússia também têm pesquisas avançadas.

Veja quais são as 10 vacinas nesta etapa:

Sputnik V (Rússia)

A vacina russa Sputnik V, desenvolvida pelo Instituto Gamaleya está, segundo a OMS, na terceira fase de testes em humanos. O estudo mais recente publicado na revista científica “The Lancet” em 4 de setembro indicou que a candidata russa não teve efeitos adversos e induziu resposta imune.

Os cientistas reconheceram, no entanto, a necessidade de mais testes para comprovar a eficácia da vacina. Ainda assim, o governo da Rússia já autorizou a produção deste imunizante em grande escala, medida que foi criticada pela comunidade internacional.

AZD1222 (Reino Unido)

Mais conhecida no Brasil como a vacina da Universidade de Oxford, a AZD1222 é a que está há mais tempo na Fase 3 dos testes em humanos. Ela usa um adenovírus que afeta chimpanzés para transportar o RNA do Sars-Cov-2 para dentro do corpo humano.

Ela começou seus testes em milhares de voluntários ainda em abril e foi a primeira a ser testada no Brasil, com 5 mil voluntários em três Estados. Segundo o Ministério da Saúde, caso seja aprovada na terceira fase, 30 milhões de doses dessa vacina serão distribuídas no Brasil em janeiro de 2021.

mRNA1273 (EUA)

A candidata da farmacêutica norte-americana Moderna, desenvolvida com apoio do governo dos Estados Unidos, é feita a partir do RNA mensageiro – por isso o nome mRNA – que introduz no corpo humano um pedaço do código genético da proteína S do vírus, ensinando-o como responder a uma futura infecção.

A vacina recebeu uma autorização especial da agência de vigilância sanitária dos EUA (FDA da sigla em inglês) que autorizou a equipe de pesquisadores a avançar, de maneira mais rápida, para as fases finais do estudo.

Coronavac (China)

A candidata da chinesa Sinovac é testada no Brasil com o apoio do Instituto Butantan. Ela teve seus primeiros resultados anunciados em junho, sem efeitos adversos graves e produção de resposta imunológica em 743 voluntários iniciais.

Ela é uma vacina de vírus inativado, o que quer dizer que é feita a partir do vírus morto ou por partes dele – incapazes de se replicar. No final de agosto, o governo chinês autorizou o uso emergencial desta vacina no país para pacientes expostos ao risco, como trabalhadores da saúde e agentes de fronteira.

BNT162 (EUA e Alemanha)

A candidata da farmacêutica norte-americana Pfizer, desenvolvida em parceria com a empresa de biotecnologia alemã BioNTech, também usa o mRNA para codificar proteínas virais. Ela começou a ser testada na Fase 3 no final de julho.

A candidata é testada em voluntários brasileiros desde o começo de agosto e se mostrou promissora em sua fase inicial. Um artigo publicado no dia 20 de julho como prévia, apontou que a substância é segura e capaz de induzir resposta imunológica.

Sinopharm (China)

Testada nos Emirados Árabes, a vacina da Sinopharm em parceria com o Instituto de Produtos Biológicos de Wuhan poderá estar pronta no final de 2020, segundo executivos da farmacêutica. A candidata a vacina chinesa será testada no Brasil em um acordo com o governo do Estado do Paraná.

A Sinopharm também testa uma segunda candidata de vírus inativado, feita com o Instituto de Produtos Biológicos de Pequim: 5 mil voluntários nos Emirados Árabes já foram vacinados e outros 5 mil receberam a imunização na capital chinesa.

AD5-nCov (China)

A candidata chinesa da CanSino Biological, uma das quatro testadas no Brasil, está na sua terceira fase clínica. A AD5-nCov começou sua prova de segurança logo em março com um ensaio controlado com 500 participantes em que provou que induz a criação de anticorpos.

Os resultados das pesquisas devem ser divulgados entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021, segundo os cientistas, mas antes disso, o governo chinês já concedeu sua primeira patente, isso significa que a CanSino tem a propriedade sobre a vacina e o direito de vender as doses.

Ad26 SARS-Cov-2 (EUA)

A candidata norte-americana da Janssen Pharmaceutical, que recebeu autorização da Anvisa para ser testada no Brasil, também está em sua terceira e última fase de testes em humanos. Ainda não há informações sobre voluntários ou institutos responsáveis pela aplicação dos testes.

NVX-CoV2373 (EUA)

A segunda candidata norte-americana a entrar na última fase de testes é da empresa de biotecnologia Novavax. De acordo com a companhia, o imunizante tem duas doses que, na primeira fase, apresentaram “resposta robusta” de anticorpos e “foram bem toleradas” pelos 131 voluntários que participaram da pesquisa.