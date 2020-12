Saúde Dezembro Laranja: proteção solar contra o câncer de pele

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2020

Uma das mais eficientes formas de prevenção contra o câncer de pele é o uso regular de protetor solar. (Foto: Reprodução)

Dezembro é considerado o mês de prevenção câncer de pele. Anualmente, neste período, a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) realiza a campanha Dezembro Laranja que visa conscientizar a população sobre os perigos, sintomas e prevenção desta doença. De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer da pele corresponde a 33% de todos os diagnósticos da patologia no Brasil. Por ano, aproximadamente 180 mil novos casos são registrados.

Dra. Adriana Kono, médica dermatologista, explica a importância da campanha Dezembro Laranja. “O câncer de pele do tipo Melanoma é agressivo, pois provoca metástases. Se detectado precocemente, ele é curável. Já o câncer de pele não-melanoma, que são os carcinomas basocelular e espinocelular, são menos agressivos e curáveis, porém, provocam mutilações, sendo o tipo de câncer não-melanoma o mais incidente no Brasil entre todos os cânceres”, alerta.

Geralmente, os sintomas envolvem feridas que não cicatrizam em 1 mês. O tipo Melanoma, comumente, apresenta uma lesão enegrecida com bordas irregulares, assimétricas, com uma ou mais cores, diâmetro maior que 6mm e que crescem, podendo sangrar, coçar e ter crostas. “Por isso, a campanha da Sociedade Brasileira de Dermatologia é tão importante para conscientizar a população”, afirma a dermatologista.

Histórico familiar, características da pele, sendo a clara mais propensa a desenvolver o câncer, e exposição solar excessiva sem proteção são fatores de risco para a doença. Muitas pessoas só utilizam o protetor solar quando vão à praia ou piscina, porém, isso representa um risco a mais para o surgimento do câncer de pele. A atenção deve ser redobrada, assim como as medidas de prevenção, adotando hábitos diários que são essenciais para o combate à patologia.

“As formas de prevenção da doença envolvem alguns cuidados, como não se expor ao sol no período entre 10 e 16 horas, passar protetor solar com FPS maior ou igual a 30, reaplicá-lo várias vezes ao dia, utilizar chapéus, bonés e óculos com proteção UV. Para facilitar a aplicação do protetor, foi criada a regra da colher. É indicada 1 colher de chá para rosto, pescoço e couro cabeludo. Para o corpo, o ideal são 3 colheres de sopa, com aplicação 30 minutos antes da exposição solar. É necessária a reaplicação a cada 2 horas ou antes deste período caso haja suor excessivo em prática exercícios físicos e ao entrar na água. O protetor deve ser utilizado mesmo em dias nublados, pois as nuvens bloqueiam apenas 40% dos raios ultravioleta”, recomenda a Dra. Adriana.

