Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2023

Os morcegos são vetores primários para a transmissão de vírus de animais para humanos. (Foto: EBC)

Mais de quatro dúzias de morcegos frutíferos ficarão confinados em um laboratório nos Estados Unidos como parte de um experimento que busca prever a próxima pandemia global. O trabalho integra um grupo de estudo maior, com cerca de 70 pesquisadores, em sete países. O objetivo é encontrar maneiras de prever onde o próximo vírus mortal pode passar de morcegos para pessoas.

Os morcegos são vetores primários para a transmissão de vírus de animais para humanos. Esses vírus geralmente são inofensivos para os morcegos, mas podem ser mortais para os seres humanos. Basta lembrar que morcegos na China são apontados como causa provável do surto de Covid-19. Pesquisadores acreditam que a pressão exercida sobre os morcegos pelas mudanças climáticas e a invasão do desenvolvimento humano aumentaram a frequência de vírus que saltam de morcegos para humanos, causando o que é conhecido como doenças zoonóticas.

O laboratório americano busca descobrir por que os morcegos são um vetor tão importante para a transmissão de vírus a humanos e como as alterações ambientais afetam essa capacidade de transmissão.

“Estamos tentando entender o que há em seus sistemas imunológicos que os faz reter o vírus e qual é a situação em que eles eliminam o vírus”, disse a imunologista Agnieszka Rynda-Apple, Universidade Estadual de Montana, em comunicado.

Para estudar o papel do estresse nutricional, os pesquisadores irão criar diferentes dietas para os animais e, então, eles serão infectados com o vírus influenza. Em seguida, a equipe irá avaliar a quantidade de vírus que eles estão eliminando, a duração dessa eliminação e sua resposta antiviral.

É um esforço meticuloso entender completamente como a mudança ambiental contribui para o estresse nutricional e prever melhor o transbordamento (quando o vírus “salta” de animais para humanos).

Outro pesquisador, Vincent Munster, chefe da unidade de ecologia de vírus da Rocky Mountain Laboratories e membro da BatOneHealth, também está analisando diferentes espécies de morcegos para entender melhor a ecologia do transbordamento.

“Existem 1.400 espécies diferentes de morcegos e há diferenças muito significativas entre morcegos que abrigam coronavírus e morcegos que abrigam o vírus Ebola”, disse Munster. “E morcegos que vivem com centenas de milhares juntos versus morcegos que são relativamente solitários.”

Estudo anterior feito pela mesma pesquisadora descobriu que o estresse nutricional causada por mudanças ambientais está por trás da transmissão do vírus Hendra de morcegos australianos chamados raposas voadoras para cavalos e, em seguida, para humanos.

Os pesquisadores esperam que esse trabalho ilustre um princípio universal: como a destruição e alteração da natureza podem aumentar a probabilidade de patógenos mortais se espalharem de animais selvagens para humanos.

As três fontes mais prováveis de transbordamento são morcegos, mamíferos e artrópodes, especialmente carrapatos. Cerca de 60% das doenças infecciosas emergentes que infectam humanos vêm de animais, e cerca de dois terços delas vêm de animais selvagens. A ideia de que o desmatamento e a invasão humana em terras selvagens alimentam pandemias não é nova.

“No momento, o mundo está focado em como podemos parar a próxima pandemia”, disse Plowright. “Infelizmente, preservar ou restaurar a natureza raramente faz parte da discussão.”

Especialistas acreditam que o HIV, que causa a AIDS, infectou humanos pela primeira vez quando as pessoas comeram chimpanzés na África central. Um surto na Malásia no final de 1998 e início de 1999 do vírus Nipah transmitido por morcegos se espalhou de morcegos para porcos e então, para os humanos.

“Se pudermos realmente entender todas as peças do quebra-cabeça, isso nos dará ferramentas para voltar e pensar em medidas ecológicas que podemos implementar para quebrar o ciclo de transbordamentos”, disse Andrew Hoegh, professor assistente de estatísticas na Universidade Estadual de Montana, que está criando modelos para possíveis cenários de transbordamento. As informações são do jornal O Globo.

