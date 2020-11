Geral Dezenove pesquisadores brasileiros estão entre os mais citados de 2020

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2020

Web of Science é uma plataforma referencial de citações científicas onde os brasileiros foram mencionados Foto: Itamar Crispim/Fiocruz Web of Science é uma plataforma referencial de citações científicas. (Foto: Itamar Crispim/Fiocruz) Foto: Itamar Crispim/Fiocruz

O site Web of Science divulgou, na última semana, uma lista de pesquisadores altamente citados” de 2020. São, ao todo, 6.389 pesquisadores de mais de 60 países. Entre esses, estão 19 brasileiros. A Web of Science é uma plataforma referencial de citações científicas projetada para apoiar pesquisas científicas e acadêmicas com cobertura nas áreas de ciências, ciências sociais, artes e humanidades.

Entre todos os pesquisadores citados, a produção científica de 3.896 deles teve impacto em áreas específicas. Outros 2.493 pesquisadores impactaram diversos campos de conhecimento com seu trabalho. Esse “impacto cruzado” é chamado de cross field.

“É uma satisfação para qualquer pesquisador ter seu árduo trabalhado reconhecido por citações de colegas. Isso quer dizer que muitos cientistas leram seus trabalhos e reconheceram a importância”, afirmou Paulo Artaxo, um dos brasileiros nessa lista. Artaxo falou ao site da A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). A fundação apoia o trabalho de Artaxo e de outros dez citados pela Web of Science.

Os pesquisadores brasileiros citados são:

Paulo Artaxo (Geociências), do Instituto de Física da Universidade de São Paulo (IF-USP);

Álvaro Avezum (cross-field), do Instituto de Cardiologia Dante Pazzanese;

Andre Brunoni (cross-field), da Faculdade de Medicina (FM) da USP;

Geoffrey Cannon (Ciências Sociais), da Faculdade de Saúde Pública (FSP) da USP;

Henriette Azeredo (Ciências Agrícolas), da Embrapa Agroindústria Tropical em São Carlos;

Mauro Galetti (Meio Ambiente e Ecologia), da Universidade Estadual Paulista (Unesp) em Rio Claro;

Renata Bertazzi Levy (Ciências Sociais), da FM-USP;

Maria Laura C. Louzada (Ciências Sociais), do Instituto de Saúde e Sociedade da Universidade Federal de São Paulo (ISS-Unifesp);

Carlos Augusto Monteiro (Ciências Sociais), da FSP-USP;

Helder Nakaya (Imunologia), da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP;

Anderson S. Sant’Ana (Ciências Agrícolas), da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp);

Fernando C. Barros (cross-field), da Universidade Federal de Pelotas (UFPel);

Mercedes Bustamante (cross-field), da Universidade de Brasília (UnB);

Adriano Gomes da Cruz (Ciências Agrícolas), do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ);

Mônica Queiroz de Freitas (Ciências Agrícolas), do Departamento de Tecnologia dos Alimentos da Universidade Federal Fluminense (UFF);

Pedro Hallal (Ciências Sociais), da UFPel;

Luis Augusto P. Rohde (Psiquiatria e Psicologia), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS);

Felipe Schuch (Psiquiatria e Psicologia), da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM);

Cesar Gomes Victora (Ciências Sociais), da UFPel.

