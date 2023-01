Esporte Dezessete policiais militares são denunciados por tortura contra torcedores do Brasil de Pelotas em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Um dos torcedores agredidos ficou hospitalizado por quase 120 dias para se recuperar das lesões Foto: Reprodução/Twitter Um dos torcedores agredidos ficou hospitalizado por quase 120 dias para se recuperar das lesões. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O MP (Ministério Público) do Rio Grande do Sul denunciou 17 policiais militares por tortura contra 12 torcedores do Brasil de Pelotas. Um dos agentes também foi denunciado por falsificação de documento. Outro, além da tortura e da falsificação de documento, foi acusado de injúria e ameaça.

Os promotores Marcos Reichelt Centeno e Anelise Haertel Grehs ajuizaram a denúncia na terça-feira (24). Na peça, ele relatam que, em 1º de maio de 2022, São José e Brasil de Pelotas se enfrentavam em Porto Alegre, em jogo válido pela Série C do Campeonato Brasileiro, quando, por volta das 19h, os denunciados, integrantes da Força Tática do 11º BPM (Batalhão de Polícia Militar), ingressaram nas dependências do estádio Passo D’Areia para controlar uma briga.

Cessada a confusão, no momento em que alguns torcedores do Brasil de Pelotas retornavam para a arquibancada, 11 deles foram encurralados por parte do efetivo da Força Tática em uma área localizada no canto do estádio, sem qualquer possibilidade de saída.

“A 12º vítima foi colocada junto às demais, momento em que três PMs, por motivo não esclarecido, prenderam-na quando estava em um ônibus com destino a Pelotas e não havia participado da briga. Retirado do coletivo e indevidamente algemado, este torcedor foi conduzido ao local onde já estavam os demais denunciados e vítimas detidas e, ali, agredido e colocado em um banheiro sem uso e submetido a intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar castigo pessoal, resultando-lhe as lesões de natureza grave descritas no laudo de exame de corpo de delito (hemorragia intra-abdominal, ruptura de artéria cólica média, hematoma em mesocólon transverso, isquemia de cólon transverso, choque hemorrágico, escoriação no segundo dedo da mão esquerda), as quais ocasionaram risco de vida e incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias”, afirmou o MP.

“Isso porque, em algum momento quando de sua detenção, este 12º torcedor questionou a ação dos denunciados, seja porque não lhe foi indicado o motivo da prisão, seja porque seus condutores não se identificaram, tendo a vítima referido conhecer os procedimentos policiais porque tinha sido colega de policiais (ele foi policial militar temporário). Ao consultarem a identidade dele e constatarem não se tratar de policial militar da ativa, os denunciados passaram a agredi-lo com tapas, socos e chutes, chamando-lhe de ‘lixo’. De forma geral, todos os torcedores foram submetidos a intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar castigo pessoal em razão da suposta participação na confusão”, prosseguiu o MP.

Segundo o órgão, desde o momento em que foram detidas até o momento em que deixaram o estádio, conduzidas pelos policiais, o que durou mais de 40 minutos, as vítimas sofreram as mais diversas agressões, sendo que os denunciados se revezavam desferindo tapas, socos, chutes e golpes com bastão, mesmo estando as vítimas subjugadas, sempre algemadas, deitadas ou sentadas e não oferecendo qualquer resistência ou risco aos policiais.

“Quando não agiam diretamente agredindo as vítimas, os denunciados assistiam-se mutuamente, anuindo às condutas uns dos outros. Ao agir, além das agressões físicas, os denunciados procuravam humilhar as vítimas, chamando-as de ‘vermes’ e ‘lixo’, além de outras ofensas destinadas a aumentar o sofrimento psicológico”, prosseguiu o MP.

Conforme o órgão, os denunciados também falavam que estavam acostumados a bater nos torcedores do Brasil de Pelotas desde longa data e que sempre que viessem a Porto Alegre seriam agredidos, além de outras afirmações destinadas a incutir medo. Ao identificarem as vítimas para consulta no Sistema Consultas Integradas, além dos nomes, os denunciados exigiam que elas dissessem o número do RG e, quando estas demoravam ou não sabiam responder, os denunciados deferiam-lhes tapas no rosto ou cabeça.

Depois, os torcedores foram conduzidos algemados até a parte externa do estádio, onde foram colocados em grupos na parte traseira das viaturas com destino ao Hospital Cristo Redentor, na Zona Norte da Capital. Os torcedores, já lesionados pela ação dos denunciados, foram “jogados” uns por cima dos outros, algemados, apertados em espaço limitado do bagageiro das viaturas.

“Os policiais referiam-se jocosamente às vítimas, debochando de suas condições e ameaçando agredir-lhes novamente. Os denunciados também ameaçaram ‘enxertar’ drogas para atribuir às vítimas o crime de posse de entorpecentes. Também como forma de ameaça e intimidação, visando ocultar as agressões cometidas contra as vítimas, os denunciados ameaçaram-nas dizendo que, caso revelassem o ocorrido ou procurassem as autoridades, eles as encontrariam e se vingariam, dizendo que a Brigada Militar em Pelotas era a mesma instituição da qual pertenciam e, portanto, eles tomariam conhecimento e haveria represália”, finalizou o MP.

Um dos torcedores agredidos, Rai Duarte ficou hospitalizado por quase 120 dias para se recuperar das lesões. Ele foi submetido a diversas cirurgias.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/dezessete-policiais-militares-sao-denunciados-por-tortura-contra-torcedores-do-brasil-de-pelotas-em-porto-alegre/

Dezessete policiais militares são denunciados por tortura contra torcedores do Brasil de Pelotas em Porto Alegre