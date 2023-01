Rio Grande do Sul Motoristas que optarem pelo parcelamento do IPVA 2023 devem pagar a primeira parcela até terça

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2023

Devem pagar o tributo todos os proprietários de veículos automotores fabricados a partir de 2004 Foto: Agência Brasil

Uma das possibilidades de pagamento do IPVA (Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores) 2023 é o parcelamento em seis vezes, no qual o contribuinte também tem desconto nas três primeiras parcelas.

Para isso, os proprietários de veículos precisam pagar a primeira parcela até terça-feira (31), com 10% de desconto. As próximas duas deverão ser quitadas em fevereiro (até o dia 28, com redução de 6%) e março (até o dia 31, com desconto de 3%). Nesses casos, os valores já estão atualizados pela variação da UPF (Unidade de Padrão Fiscal).

“Para fazer o parcelamento, é obrigatório o pagamento em seis vezes dentro dos prazos estipulados. Por exemplo, se o proprietário resolver parcelar em fevereiro, não será mais possível. É imprescindível o pagamento da primeira parcela ainda dentro do mês de janeiro”, informou o governo do Estado.

Devem pagar o tributo todos os proprietários de veículos automotores fabricados a partir de 2004. O imposto pode ser pago nas agências do Banrisul, Bradesco, Sicredi, Sicoob e Banco do Brasil – este último somente para clientes.

Também há a opção de pagamento por Pix. Para utilizar essa modalidade, basta o cidadão acessar o site ou o aplicativo do IPVA/RS, no qual será gerado o QR Code. No caso de parcelamento, deverá ser gerado um QR Code a cada mês.

