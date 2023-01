Porto Alegre Bancas e lojas do Mercado Público de Porto Alegre terão dez novos permissionários

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2023

Lista inclui cafeterias e outros perfis de estabelecimento. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Homologado nesta terça-feira (24), o mais recente pregão eletrônico da prefeitura de Porto Alegre definiu os futuros ocupantes de dez bancas e lojas do Mercado Público. A disputa teve como vencedores três cafeterias, duas empresas de alimentos (uma delas com dois espaços), pizzaria, venda de itens para animais e outra sem atividade especificada no site de notícias da administração municipal.

O edital permitia o funcionamento de lotéricas, açougues, bares, pizzarias, cafés e restaurantes, dentre outros segmentos comerciais direta ou indiretamente ligadas ao ramo alimentício – não foram permitidas candidaturas a estabelecimentos com atuação similar à de supermercado.

Os vencedores do processo licitatório foram aqueles que deram o maior valor de outorga inicial, podendo assim firmar Termo de Permissão de Uso Oneroso (TPU), ou seja, devem pagar para à prefeitura pela utilização dos respectivos espaços.

Esses futuros permissionários serão convocados a pagarem a outorga inicial. Após assinarem a papelada, terão um prazo de até 90 dias para instalarem seus negócios nos locais obtidos por meio do pregão eletrônico, resultando assim na ampliação da oferta de produtos e serviços aos milhares de porto-alegrenses, visitantes e turistas que passam pelo mais tradicional centro de compras da cidade.

Empresas vencedoras

– Açougue e Fiambreria San Remo.

– Comercial Martini Alimentos e Embalagens (duas bancas).

– Bonan Picon Pizzeria.

– Zimmer Zoo Produtos e Animais.

– Bar e Café Nova Vida.

– Santa Ana Cafeteria.

– Juliano Milan.

– BD Indústria e Torrefação de Cafés Especiais.

– DTBF Comércio de Alimentos.

Feira de uvas e ameixas

Com venda direta de frutas por produtores da zona rural de Porto Alegre, a feira de uvas e ameixas tem atraído movimento constante de consumidores no Largo Glênio Peres, em frente ao Mercado Público (Centro Histórico). O evento prossegue das 8h às 18h até fevereiro, época do fim da colheita.

Em recente conversa com trabalhadores de algumas bancas, a reportagem do jornal “O Sul” colheu uma dica importante para a qualidade do produto adquirido no local: chegar cedo. “Com o calor dessa época na cidade, o freguês que compra ameixa, por exemplo, tem mais chances de levar frutas ainda melhores se vier pela manhã”, explica uma comerciante.

Ela também explica que a fruta vendida em caixinhas tem procura mais intensa nas versões menores, devido ao preço mais em conta. Por esse motivo, são geralmente as primeiras a se esgotar na banca.

(Marcello Campos)

